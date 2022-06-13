當年創造奇蹟 深圳經濟下滑令人憂慮中國前景

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（中央社台北13日電）外媒報導，中國國家主席習近平曾形容為「奇蹟」的深圳市正面臨經濟下滑，過去2年受疫情及中國國內外如恆大及華為等事件衝擊，令深圳失去投資吸引力，也令人憂慮中國經濟前景。

2020年習近平在深圳經濟特區建立40週年慶祝大會上表示，深圳「用40年時間走過了國外一些國際化大都市上百年走完的歷程。這是中國人民創造的世界發展史上的一個奇蹟。」

路透社13日引述多項經濟數據顯示，深圳正面臨經濟下滑。

去年10月英國牛津經濟研究院（Oxford Economics）曾預測，深圳將在2020年至2022年成為全球成長最快的城市，但結果美國加州矽谷（Silicon Valley）的聖荷西（San Jose）才是這兩年間全球成長最快的城市。

報導指出，除了2020年首季COVID-19疫情令中國陷入停滯，深圳今年首季經濟成長率只有2%，是當地有史以來最低水平，也不到中國首季整體經濟成長率4.8%的一半。

雖然深圳仍是中國最大的出口城市，但其海外出貨量在3月下降近14%，主要因3月時深圳曾封城1週，導致港口封鎖。深圳及中國其他城市封城，抑壓了國內對深圳商品的需求，3月深圳的商業登記也下降近1/3。

疫情也令大部份飛往中國的國際航班取消，中國政府將深圳與香港、澳門和數個境內城市融合一起的大灣區計畫，似乎停滯不前。

這些因素都使深圳成為一個難做生意的地方。

報導又分析，深圳的經濟同時受中國國內外一連串打擊。如總部位於深圳的華為和中興，分別因涉嫌安全問題和向伊朗運送美國技術，而被列入美國貿易黑名單。華為否認有不當行為，而中興在認罪5年後於3月結束觀察期。

深圳另一家主要公司、中國地產巨頭恆大集團，去年出現巨額債務危險，嚴重破壞中國金融體系。

深圳跨境電子商務協會此前表示，去年亞馬遜（Amazon）嚴厲打擊賣家在其平台展開業務的方式，影響超過5萬多名電子貿易商，當中許多人居於深圳。

報導指出，雖然深圳市政府4月設定今年經濟成長目標是6%，但經濟增速放緩已響起警訊，今年大學畢業生在深圳找工作更困難。

深圳市政府未回覆路透社的查詢，但有市府官員私下向路透社承認，要讓深圳的「奇蹟」繼續存在愈來愈困難。

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牛津經濟研究院全球城市研究主管理何特（Richard Holt）表示，「如果深圳陷入困境，這對世界第二大經濟體來說是一個警號。」他表示，深圳是「礦井中的金絲雀」，他的團隊正在密切關注深圳的情況。

國際商會警告中國政府外國人才外流，歐洲一個主要領事館一名外交官告訴路透社，估計該國在華南地區的公民人數已從疫情前的3000人降至750人。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110613