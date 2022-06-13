防疫也得顧經濟 中國官方首次警示疫情過度管控

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中國官方近日通報河北、安徽、陝西存在疫情防控通行過度管控、重複核酸檢測等問題。圖為10日中國民眾在北京朝陽區呼家樓街道的篩檢站採檢。（中新社）

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（中央社記者張淑伶北京13日電）為了保物流通暢和經濟成長，中國官方近日通報有3省存在疫情防控通行過度管控、重複核酸檢測等問題，陸媒指出，這是首次有地方因這類問題被國務院警示通報。

據「交通運輸部」官方微信11日發布，近日，國務院物流保通保暢工作領導小組辦公室警示通報了存在疫情防控通行過度管控、重複核酸檢測等問題的地方。被警示通報的涉及河北張家口，安徽合肥、安慶，陝西商洛的部分高速公路出入口防疫檢查點。

以河北張家口為例，當地有防疫檢查點對所有外來貨車司機及乘客，不論是否持有48小時內核酸陰性證明，都要求重新做一次「核酸檢測+抗原檢測」；不論司乘人員的「通信行程卡」是否帶星號，一律要求登記報備，否則不允許下高速。

而陝西省商洛市商洛東高速出入口防疫檢查點對來自外省涉疫地區貨運車輛，一律進行勸返，限制貨運車輛通行。

通報說，交通物流是市場經濟的經脈，也是保障民生、防控疫情的重要支撐。對此，中共中央、國務院高度重視。各地要確保高速公路服務區和收費站、港口碼頭和航道船閘應開盡開，規範防疫檢查並接受社會監督。

南方都市報報導，這是首次有地方因疫情防控通行過度管控等問題被國務院警示通報。

面對疫情「動態清零」政策方針和經濟「穩字當頭」的要求，中國官方企圖平衡兩者目標。

中國因疫情防控、尤其是4月上海封城導致物流不暢，嚴重影響各地企業生產活動。4月18日國務院召開「全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定電視電話會議」後，已強調各地要全面取消對來自低風險地區貨運車輛的防疫通行限制、核酸檢測結果要全國互認通用等。

此外，國家衛健委疾控局副局長雷正龍5日提出「九不准」，強調各地要更加高效統籌疫情防控和經濟社會發展，不准隨意將限制出行範圍由中、高風險擴大到其他區域，不准對來自低風險地區人員採取強制勸返、隔離等限制措施。（編輯：唐佩君）110613