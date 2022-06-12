財經作家吳曉波遭禁言 評論中國經濟成風險行業

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（中央社記者張淑伶北京12日電）在中國有「最賺錢財經作家」之稱的吳曉波，近日其社群帳號被禁言、自媒體停止更新，尚不清楚違規原因。今年已有多名經濟分析師被平台禁言，評論中國經濟成高風險領域。

綜合中國大陸財經媒體報導，近日，知名財經自媒體「吳曉波頻道」疑似因違規暫停更新，最新更文停在6月2日。同時，其公眾號也不能被用戶搜索到帳號。

吳曉波的微博帳號擁有474.3萬個粉絲，也出現「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」的訊息。

在付費媒體「每天聽見吳曉波」平台上，吳曉波曾在6日告知學員，公眾號已於3日被暫時「止語」。他並在回覆學員提問時明確表示，公眾號會再恢復經營。

在券商出任首席經濟學家的任澤平今年1月12日曾被微博禁言。多次引發爭議後，任澤平4月時曾在微博發文稱自己「已轉型情感博主（部落客）」，並在5月6日於微博上標註吳曉波、管清友、劉潤、秦朔等財經界人士，邀請他們一起做「情感博主」。

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經濟學家「集體轉型」的背後，是當前中國經濟環境下，財經學者發言必須更為謹慎。就在任澤平「邀約」沒多久，經濟學者管清友的微博也被禁言。

此外，曾任中國交銀國際董事總經理兼首席策略師洪灝，其微博和微信公眾號4月30日都被銷號。他在3月底曾於微信公眾號發表「警惕資本外逃」，在微博轉發影片稱「上海：零活動，零GDP」，並曾暗示上證綜指可能低於3000點，結果在4月下旬「應驗」。（編輯：李雅雯）1110612