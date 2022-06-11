中國企業家挺身而出 批當局防疫清零愚蠢

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（中央社台北11日電）中國堅持防疫清零卻斲傷經濟，「紐約時報」（The New York Times）報導，中國商界敢怒不敢言，唯曹操出行董事長周航挺身而出抨擊清零愚蠢，導致商界赴海外發展，不願長期在中國投資。

報導說，周航現年49歲，在中國商界以特立獨行著稱，2010年他創辦領先市場的網約車公司之一易到用車，因他從經濟角度覺得沒道理，拒絕政府補貼和數億美元的資金，卻輸給更兇悍的競爭對手滴滴。

之後周航出書詳述自己失敗的歷程而搖身變成暢銷作家，並合夥經營北京一家風險投資公司，今年4月，中國汽車業巨頭吉利汽車找他營運旗下共享汽車公司曹操出行，頭銜是董事長。

持有加拿大永久居留權的中國公民周航受訪說，以往許多像他這樣口袋算深的老中，會把家人和部分資產轉到國外，但他們會在中國工作，只因機會更多。

如今若干頂尖人才也試圖轉移到國外，看在周航眼裡卻不是好兆頭，他說這是「被動全球化」，並感嘆中國曾是世界上最棒的市場，規模大、活力十足、還有雄心勃勃的企業家和渴望掙錢的勞工。

周航表示，但愚蠢並極具破壞性的清零政策還有對商界的打壓，迫使許多人三思而行，「哪怕你是所謂的巨頭，但是在更龐大的力量面前我們都是跟螻蟻一樣，風一吹我們就已經人仰馬翻了」。

他說，跟他交談的所有商界領袖都坦承，不願在中國長期投資，並擔心他們可能成為政府鐵腕的下一個受害者，並專注於做國際業務，或是尋求海外機會。

4月下旬北京封鎖許多街區，周航匆忙前往溫哥華，並寫了一篇文章，敦促他的同行發聲，改變他們無能為力的狀態。

他在文章中指出：「我們都在面臨著隔離，我們都會去方艙，我們都可能會被撬門，都是一樣的螻蟻，如果我們還是選擇適應和忍耐的話，最終所有人的命運都是一樣的，逃無可逃。」

可以預料，這篇文章發表不到一小時就被刪除。他說：「說實在的，我蠻怕的，但我們的國家不能這樣下去了。」

不僅如此，近年來，周航發表的若干文章和社群媒體帳戶都已被刪光，不少友人對於他的直言不諱感到不安，要他管好自己嘴巴，否則只會到處惹麻煩。

但周航忍不住，因他擔心中國會回到以前像毛澤東主政時期那般貧窮又壓抑的苦日子。

他說，他這一代企業家的成功，很大程度歸功於中國的改革開放政策，他們有責任引領改革，而不是等著搭便車，而且「任何改變都是從不同意、不服從開始」。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110611