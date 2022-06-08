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清零傷經濟 中國官方認了：訂單外流產業外移中

2022/6/8 15:41（6/8 16:02 更新）
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中國商務部8日表示，有部分行業存在訂單外流和產業外移的現象。圖為江蘇連雲港中哈物流基地。（中新社）
中國商務部8日表示，有部分行業存在訂單外流和產業外移的現象。圖為江蘇連雲港中哈物流基地。（中新社）
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（中央社台北8日電）中國商務部今天表示，有部分行業存在訂單外流和產業外移的現象；然而訂單外流程度可控、產業外移「符合經濟規律」，中國在全球產業鏈、供應鏈中地位「依然鞏固」。

中國國務院新聞辦公室8日舉行國務院政策例行吹風會，商務部對外貿易司長李興乾於會上作上述表示。

據第一財經報導，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和封控防疫作為影響，近期國內部分行業存在訂單外流和產業外移的現象。

李興乾回應，今年以來周邊國家生產端逐步恢復，去年流入中國的部分外貿訂單再次流出；但從整體來看，這些訂單流出的規模是可控的、影響是有限的，部分產業外移符合經濟規律，中國在產業鏈、供應鏈中地位依然鞏固。

李興乾指出，商務部將堅持問題導向，做好「政策措施落地見效」、「加強企業服務保障」、「引導產能優化布局」、「推進高水平開放」等4件事。

他舉例，將致力於解決外貿企業在貿易便利化、物流運輸、獲取訂單等各方面遇到的困難；持續培育國家加工貿易產業園區，轉型升級基地平台和載體；引導產業向中西部、東北地區轉移；指導有條件的企業展開全球布局。

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商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，世界經濟復甦脆弱、需求增長緩慢，外貿面臨一系列不確定性因素。目前全球通貨膨脹壓力大，意味著全球老百姓的收入在外貿產品支出方面會相應受到負面影響。

王受文說，雖有不確定性因素，但是外貿下一步發展仍有亮點。疫情後生產生活秩序逐步恢復，物流堵點逐步打通，外貿產業鏈的完整性、競爭性將得到較好發揮。國務院辦公廳5月26日發布「關於推動外貿保穩提質的意見」，疊加先前推出的外貿支持政策，將對外貿增長起促進作用；中國的自貿協定夥伴還在不斷增加中。（編輯：李雅雯/邱國強）1110608

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