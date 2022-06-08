企業遷出中國 官方稱正常專家則憂心

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（中央社記者張淑伶北京8日電）對於當前在中國的企業向外遷移現象，官方表示「符合經濟規律」，但關注外商投資的專家說，這幾年外商對中國的投資意願已經下降，而上海疫情對外資的影響則是30年來最嚴重的。

商務部對外貿易司司長李興乾今天在國新辦舉行的國務院例行吹風會上表示，部分產業外遷符合經濟規律，隨著中國產業持續升級，要素和結構發生變化 ，一些企業主動進行全球布局，這是貿易投資分工合作的正常現象。

他說，中國在全球產業鏈、供應鏈格局當中的地位「依然鞏固」，並指今年前4個月中國實際使用外資388億美元（約合新台幣1兆4400億元），比去年同期城長了26%，其中製造業使用外資成長了65%。

不過，也有專家對企業外遷的現象提出不同的看法，觀察更為深入。

上海發展研究基金會1日舉辦「如何看待當前部分中外企業向外遷移」視訊研討會，7日在其微信公眾號上刊出上海市外商投資協會會長黃峰的發言。

黃峰從1996年加入上海市外資委，一直都在外商投資領域工作。他說，這次疫情對外商投資的影響，是中國改革開放40年、或說上海從浦東開發30年來，挑戰最大的一次。

他說，最近這幾年，儘管外商直接投資的數量一直在成長，但其實跨國公司的投資意願是下降的，增加的部分主要是中國企業境外融資部分被計入。一家中國網路公司的境外融資額往往很龐大，超過了美國在上海投資最大的幾家企業。

至於企業外遷的部分，他說，早期的一些外遷是成本上升等經濟因素導致的，接下來是政治外交的因素，譬如2013年中日間釣魚台的紛爭，以及中美貿易戰。

黃峰表示，最近這段時間，出現的第3個因素是供應鏈風險，特別是在疫情及政治方面的原因。基於規避風險的考慮，跨國公司向外轉移的可能會進一步加大。

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他說，面向中國國內市場的外資不會走，但另一些面向全球市場的外資，因為是全球供應鏈的一部分，這次的疫情對其影響非常大。

究竟以上海為主的封城措施對中國外貿影響如何，黃峰說，上海2/3的進出口是由外商投資創造的，上海的外貿進出口約占全國的10%，以此來看，上海排名前100的外資進出口企業占了整個中國進出口的3.3%，重要性高，其中不只是金額，還有就業機會。（編輯：曹宇帆）1110608