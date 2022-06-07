投資中國是投資未來？外企對清零心驚驚另謀出路

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（中央社台北7日電）儘管北京喊出「投資中國就是投資未來」，但外企心有餘悸。美中貿易全國委員會直指，只要清零政策存在，企業必須制定備份計劃。而中國英國商會表示，英國商界對中國的看法已達臨界點。

中共官媒經濟日報今天發表文章說，跌宕反覆的疫情對中國經濟造成一定衝擊，經濟面臨新的下行壓力，有論調指跨國公司在中國發展前景不容樂觀，但這「經不起推敲」。相反地，「中國對跨國公司的重要性有增無減，投資中國就是投資未來」。

美國之音（VOA）中文網報導，中國主要城市本週陸續開放，但並未減輕境內外企的擔憂。受困於疫情清零政策的持續干擾和中國經濟成長放緩，許多外企已開始重新考量對中國的長期投資計劃。

報導指出，復工的消息令本輪封鎖中受到重創的外企得到一絲喘息，但這場動盪對外企的影響不可能很快消失。中國目前的防疫政策在未來幾個月乃至數年，對外企意味著什麼，仍然是個大問題。

美中貿易全國委員會發言人巴瑞（Doug Barry）對此表示，中國「零新冠政策」（動態清零）繼續成為商業信心的主要阻力。只要這項政策仍然存在，任何新的疫情爆發都會導致新的破壞。企業必須制定備份計劃。

中國英國商會今天指出，英國商界對中國的看法已經到達「臨界點」，不確定性損害了商業信心。英國商會對600多名會員的調查中發現，74%的會員企業受到中國清零政策的「嚴重影響」，而近50%的會員企業延遲了投資計劃。

中國英國商會表示，最近中國全境零星爆發的COVID-19病例和相應的快速封鎖，已經奪走了大多數企業能夠依賴的事物之一─「一個穩定和相對可預測的商業環境」。

美國物流企業ZipFox創辦人馬赫迪（Raine Mahdi）指出，他正看到更多的美國企業將生產線從中國遷回美國，或轉到鄰國墨西哥。人們主要是為了成本而採購中國商品，但這種優勢正在迅速消退。

馬赫迪表示，在烏克蘭戰爭中，中國沒有明確表示站在哪一邊，這讓人們感到不安。對一些人來說，繼續向中國輸送美元，甚至可能感覺是一種「國家安全風險」。

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美國榮鼎諮詢（Rhodium Group）分析師賴特（Logan Wright）在今天發表的分析報告中表示，在中國，大部分外國投資是基於對中國經濟成長的樂觀預期，現在他們對中國國內需求能否長期成長存在質疑。而對中國經濟成長預期的大幅下修，可能會加速「供應鏈多樣化」的辯論，特別是中國風險上升的情況下。

賴特直指，中國的領導層放棄了長期的經濟和政治目標，轉而追求「短期的、出於政治動機的成果」，以對付一個不屈不撓的敵人─COVID-19的Omicron變種病毒。（編輯：邱國強）1110607