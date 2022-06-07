中國房地產市場疲弱 消費信心降經濟吹逆風

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（中央社台北7日電）在中國官方強力監管下，房地產市場疲弱，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情清零手段重創經濟，消費市場信心大降，年輕消費者購屋怯步，官方祭出多項鬆綁措施也難消弭悲觀情緒。

路透社7日報導，中國房地產市場占國內生產毛額（GDP）4分之1，在監管、債務等多重因素下，房地產業疲弱不振，加上官方為了清零疫情採取嚴苛封城手段重創經濟，年輕消費者對於購屋趨於謹慎，這對忙於重振房地產活動的官方來說是一大挑戰。

中國官方近來頻頻釋出房地產業政策鬆綁等利多卻未見效。中國國家統計局數據顯示，4月份房地產銷售額較去年同期下降47%，這是自2006年8月以來最大跌幅。

中國作為世界第二大經濟體，在經濟顯著放緩情況下，年輕消費者對於未來感到悲觀，不確定性高，原有的購屋規劃只好先擱置。

一名32歲媒體工作室負責人表示，其本欲在廣東佛山購房的規劃先行擱置，包括政府部門在內的客戶持續削減廣告預算，影響了工作室收入。

他說，「我讀的新聞愈多，我就愈擔心，經濟、房地產、疫情等有關於中國的新聞，沒有多少是積極的」。

這名媒體工作室負責人原有的購屋規劃是為了離女兒學校更近一些，雖然銀行降低了房貸利率，他仍決定先擱置這項計畫。

以一間價值人民幣200萬元（約新台幣885萬元）公寓計算，房貸利率下調可以替每月分期還款省下約400元（約新台幣1770元），但他強調「這根本沒有意義」。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110607