中國鬆綁科技業監管救經濟 分析：習近平拚連3任不得不妥協

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中國當局原本堅持防疫清零，不過近日鬆綁對科技業的管控。圖為6日上海警方在乍浦路橋上，攔檢外送員車輛。（中新社）

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（中央社台北9日電）中國當局堅持防疫清零卻傷經濟，於近日改口鬆綁對於科技業的管控盼有助於提振，雖是自打臉的政策髮夾彎，也是中國國家主席習近平擬於20大拚連3任不得不然的妥協。

中國防疫堅持「發現一起、撲滅一起」的「動態清零」總方針，因此即使上海是經濟重鎮也不能倖免被封城，更別提另個經濟櫥窗深圳也是說封就封。

於是上個月18日公布的中國首季經濟成長率，上海只有3.1%，深圳更只有2%，不僅低於全國首季平均值4.8%，更看不到年度全國成長預期5.5%的車尾燈。

美國「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）6日報導，美國經濟研究諮詢機構萬神殿巨集觀經濟（Pantheon Macroeconomics）首席中國經濟學家波桑（Craig Botham）說：「中國經濟被動態清零弄得體無完膚。」

報導說，4月間上海全面封控，但每天新增病例仍破萬，憂心恐步入上海後塵且爆發疫情的其他城市也旋即下令嚴格封控，北京研究公司龍洲經訊指出，4月中旬中國經濟成長率最高的百大城市，共87個實施封城。

報導指出，中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）說：「中國防疫清零的制度使許多領導人陷入自我毀滅模式。」

另據香港中國問題專家林和立在美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）刊物「中國簡報」（China Brief）發表的文章，嚴格防控更造成物流混亂、製造業停滯、消費不振。

他說，何況習近平還拍板諸多遏止科技巨擘如阿里巴巴與滴滴出行發展的自作自受政策，於是他的首席經濟顧問劉鶴上月宣布，針對科技業監管風暴的政策即將平息。

林和立表示，同時習近平也宣布多項激勵措施，包括降息降準，深圳發總額高達5億人民幣（約合新台幣22億元）的效費券，同時宣布要促進基礎建設的發展，投入資源於電信、交通、電力、能源等領域，以擴大內需。

他說，儘管習近平挽救疲弱的經濟在強力監管與放寬管制之間前後不一相互矛盾，而這些讓步都是因他將在今秋的20大尋求連3任而考量。

即使習近平致力於蕩平阻礙他連3任的障礙，不過林和立指出，過去10年中國向來依賴政府砸錢推動基礎建設提振經濟成長，但此舉是否不至於造成資源浪費，或者增加中國債務負擔，仍引發各方的擔憂。

何況中國隨口稱解除對科技業的監管，但他說，習近平仍強調資本監管的必要，可見他在20大取得第3個任期後，仍將持續嚴格控管的政策，這是習近平的根深蒂固，而較為鬆綁的措施只是他相對容忍的開放而已。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110509



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