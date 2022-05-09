中國砸大錢反覆篩檢卻難清零 新增病例仍逾4千

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（中央社台北9日電）中國官方今天通報，8日新增4333個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，當中本土病例占4260例，凸顯中國防疫不惜每月斥資逾新台幣5千億執行篩檢且篩不停拚清零，但疫情難平息。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，8日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例415例，其中境外移入14例，本土病例401例。

衛健委指出，新增本土確診仍以重災區上海322例最多，其次為首都北京市的33例。另新增死亡11例，均為本土病例，都在上海。

衛健委另通報，新增3918例無症狀感染者，其中境外移入59例，本土3859例。本土無症狀感染者同樣以重災區上海市3625例最多，其次為江蘇省62例，北京市也有16例。

中國當局為遏阻疫情堅持清零大規模執行篩檢，東吳證券研究所宏觀團隊公眾號「川閱全球宏觀」發表的研究報告推算，全中國一、二線城市執行常態化核酸檢測，每月要燒掉新台幣5395億元，估計每年超過6兆。

儘管所費不貲但仍難以阻斷疫情在中國各地蔓延，像是先前宣布達成社會面清零的城市如吉林市，如今又再度實施全員核酸檢測。

首都北京也是持續執行核酸檢測，但是從4月23日起至今超過兩週新增病例維持在兩位數，官員並坦承當地疫情陷入膠著。

重災區上海市金山區是全市最早在4月20日宣布達到社會面清零的行政區。但金山和奉賢區卻在7日先後發布通知，指8、9日連續兩天在全區範圍開展開2次全員核酸篩查，期間實行全域靜態管理。

據上海衛健委上午通報的最新數據，隔離管控區外仍發現新增病例9例，這是當地媒體高調宣稱，4月30日上海首次達成社會面清零後，又連續8天清零破功。

另據中國媒體澎湃新聞報導，包括遼寧省的瀋陽、丹東與營口，杭州市下轄的桐廬縣等地也發現新增病例，又因疫情防控，上海市捷運16號線的惠南站與惠南東站，自上午8時45分起封閉。

中國衛健委另通報指出，截至8日24時，中國累計死亡5185例，累計報告確診數達22萬40例；尚在醫學觀察的無症狀感染者9萬2564例（境外移入474例）。

港澳方面，香港特別行政區累計確診33萬1274例（出院6萬600例，死亡9346例），澳門特別行政區累計確診82例（出院82例）。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110509