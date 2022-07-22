滴滴出行遭重罰 外媒：中共領導層要以儆效尤

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（中央社台北22日電）中國政府日前以數據活動嚴重影響國家安全等理由，對網約車巨頭滴滴出行祭出天價罰單。外媒報導，中共領導層是要透過懲罰滴滴以儆效尤，令科技企業知道不聽當局的話是嚴重的政治錯誤。

中國國家網信辦昨天公布，對滴滴經過逾一年網路安全審查後，發現滴滴違法性質惡劣，包括違法及過度收集用戶數據，存在「嚴重影響國家安全的數據處理活動」，及「陽奉陰違、惡意逃避監管」等，對滴滴開出人民幣80.26億元（約新台幣353億元）的天價罰單。

紐約時報中文網今天報導指出，今秋中共將召開20大，預計中共總書記習近平將獲得國家領導人的第3個任期，此前中國政府面臨扭轉經濟增長放緩的壓力。

中國國務院總理李克強今年5月支持數位經濟的言論，令很多人歡欣鼓舞，結束對滴滴的調查，也可能會讓外界認為中國政府進一步釋放訊號安撫投資者，讓人恢復對經濟的信心。

不過報導指出，對於科技企業來說，政府給它們的壓力沒有減弱。近幾個月來，監管機構對網路購物和食品配送巨頭展開了反壟斷調查，「領導層要通過懲罰滴滴以儆效尤，讓企業認識到數據管理不當的後果，因為中國政府認為這是國家安全問題，或許同樣重要的是，讓企業認識到不聽當局的話是嚴重的政治錯誤。」

報導引述專門研究中國監管治理的香港大學法律學院副教授張湖月說：「中央網信辦想把這個案例樹立為讓其它中國科技企業不寒而慄的先例。」

她說，為鼓勵經濟增長，監管部門可能會在短期內放鬆對中國科技企業的監管，但「這只是暫時的緩解」。

張湖月表示，滴滴遭重罰可能會迫使中國網路公司重新考慮應該如何及是否應該收集、儲存或尋求從中國公民的個人訊息中獲利，中國網路企業的快速增長在一定程度上，是因為它們的運營幾乎不受約束。

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報導引述總部位於北京的策緯（Trivium）咨詢公司分析師表示，短期內中國政府可能會放滴滴一馬，允許其應用程式在網店重新上架，但滴滴仍需證明，它已經解決了監管機構對數據安全和其他問題的擔憂。

分析又指，由於中國經濟表現不佳，大型科技平台正在得到一個喘息機會。監管機構正在從運動式的打擊轉向更加基於規則的治理，但對科技行業的監管會長期存在下去。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110722