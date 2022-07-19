習近平施政傷信心 全球投資人從擁抱轉為遠離中國

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中國國家主席習近平（圖）過去幾年曾吸引外資湧入中國，如今資金經理人卻說，避開中國的理由已經勝過買進的誘因。（中央社檔案照片）

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（中央社香港19日綜合外電報導）中國國家主席習近平過去幾年曾吸引外資湧入中國，如今卻面臨可能遭遇一段金融去全球化的棘手時期。投資人指出，為何出現這種情況，一個主要原因正是習近平自己的政策。

彭博（Bloomberg News）報導，資金經理人過往受到中國提供的豐厚收益和龐大科技企業吸引，如今他們卻說，避開中國的理由已經勝過買進的誘因。

這些理由包羅萬象，從不可預測的一波波監管措施、嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策對經濟造成的傷害，到脆弱的房市可能衍生愈來愈多風險，甚至是習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）間的友好關係。

這些全都標示中國市場的形象出現180度大轉彎。不像以前，它持續發展成吸引全球投資人的大磁鐵，由於中國是全球第2大經濟體，似乎注定扮演這樣的角色。

掌握310億美元資金的英國投資公司魯佛（Ruffer LLP）最近關閉設立10幾年的香港辦公室，原因是股票實地研究需求持續萎縮。魯佛的投資部主任史密斯（Matt Smith）指出：「西方資本的超級油輪正開始轉為遠離中國。」

他表示：「當你見到防疫清零看不到盡頭，以及地緣政治風險再起，現在暫時把中國放一邊是單純比較容易的做法。」

自從習近平2013年成為國家主席後，外商在中國資本市場出現率大增。中國政府當時開闢管道讓外資流入，包括透過滬港通、深港通、債券通進行股票和債券交易；此外還推動以人民幣計價的資產納入主要全球股票基準指數。

這一切的目的是要鼓勵資金流入中國、為民間企業提供資金，並讓經濟充滿活力。但同一時間，北京仍對資金流出保有龐大控制權。

然而，習近平政府去年卻對幾間中國最賺錢企業採取連串整頓行動，顯得對全球投資人幾乎毫不在意。結果造成外資對於中共的目標及懲罰讓股民虧損，感到不信任與困惑。

美中貿易戰期間，外商已開始對中國資產抱持謹慎態度。到了今年又發生俄羅斯攻打烏克蘭，以及習近平堅持採取幾乎所有其他國家實際上已放棄的COVID-19清零政策，外資態度又更謹慎。

這樣的顧慮已經反映在實際行動上。根據新興組合基金研究全球公司（EPFR Global）本月發布的報告，新興市場股票基金配置的中國部位跌到3年來最低水準。

不過，全球投資人現在討論焦點反而不是何時逢低買進中國資產，而是要降低相關曝險到哪種程度。

一位因討論內部事務而不願曝光身分的人士表示，倫敦一家避險基金公司在數名美國客戶的壓力下，將中國多頭部位減為一檔。

瑞士蘇黎世的一名投資經理人也透露，由於地緣政治和政府治理風險升高，歐洲一些退休基金和慈善基金已不再想讓投資組合裡有中國成分。

美國銀行花旗集團（Citigroup Inc.）的亞洲研究團隊最近去一趟倫敦時發現，客戶對中國感興趣程度處於「令人驚訝的低水準」。

花旗分析師賈格（Gaurav Garg）與喬漢娜．蔡（Johanna Chua，譯音）在本月7日發布的報告中指出，他們與宏觀投資人的討論環繞在中國的經濟成長及振興政策方向，但客戶的焦點卻大多擺在印度和韓國。

知情人士本月也告訴彭博，美國知名資產管理公司凱雷投資集團（Carlyle Group）新成立的85億美元亞洲基金，對中國的曝險程度將比往常更低，由韓國、東南亞、澳洲和印度等市場取而代之。

英國投資公司阿提米絲投資管理（Artemis Investment Management）的基金經理人艾狄斯頓（Simon Edelsten）透露，他們的環球基金對中國的直接投資部位占比不到4%，且主要投資國有的中國建設銀行。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1110719