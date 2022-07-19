中國疫情滾雪球擴大 2週10變異株演變引關注

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（中央社台北19日電）中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雪球愈滾愈大，逾20省份出現本土病例，過去2週各地通報多達10種亞型病毒變異株，演變速度令人關注；北京、天津再現疫情，疫情清零潰敗。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，18日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增776例病例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入計77例、本土病例計699例。

18日本土病例焦點以廣西243例、甘肅231例為最多，安徽79例、河南45例等。北京、天津再現疫情，逾20省份已出現本土病例。

廣西本波疫情集中在北海市，廣西官方18日召開疫情防控發布會，表示北海市主要由Omicron變異毒株BA.2.3引起，傳播速度快、具多點社區傳播特徵，大部分感染者與某農貿市場有關聯，自12日疫情爆發迄今感染人數突破500例。

甘肅疫情以省會蘭州為核心，18日新增182例。蘭州市18日公布，為盡快控制疫情，將主城四區的臨時管控時間延長至24日。

北京在連續7天本土感染零成長後，18日通報順義區發現2例核酸陽性人員，1例為國際入境航班機組人員，另一例為其妻子（本土關聯感染者）。天津18日通報新增2名確診者，為嚴格排查感染者和潛在傳播風險，天津18日起全市展開核酸檢測。

據「第一財經」18日報導，自6日西安確認中國首例感染BA.5亞型變異株的本土病例以來，截至17日，不到兩週時間內，多地已報告多達10種亞型變異株，病毒加速進化引起科學家們的擔憂。

例如甘肅蘭州監測到BA.2.38，這項變異株近期在印度流行；另上海、天津和青島出現BA.5.2.1變異株；廣州、佛山和北海的BA.2.3變異株；廣東、上海和臨沂的BA.2.2變異株；西安的BA.5.2變異株；大連的BA.5變異株以及天津的BA.2和BA.4變異株；珠海的BA.5.1變異株。

成都18日出現Omicron BA.2.12.1變異株，這在中國境內疫情數據庫中是首起，未發現同源序列。

在香港及澳門部份，香港18日新增3436例確診，其中3182例本土病例，另增3例死亡個案。一間幼稚園校車群組感染繼續擴大，香港衛生防護中心說，由於Omicron傳播力高，仍有機會感染，所以每日需快篩。

澳門新增22例確診，應變協調中心將視本週「清零期」的病例及民眾配合防疫措施情況後，評估下週是否進入「鞏固期」。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110719