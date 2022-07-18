中國清零又釀次生災難 醫護穿大白熱爆中暑不支

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（中央社台北18日電）中國當局堅持清零又衍生另個次生災難，因連日酷暑難耐氣溫相繼飆破攝氏40度，醫務人員頂著炎虐，身穿「大白」全套防護衣執行篩檢相繼中暑不支，專家說，夏天穿大白的體感溫度可達64度。

健康時報官網17日報導，新加坡國立大學設計與工程學院材料科學與工程系助理教授陳瑞深今年2月間在學術期刊Small發表文章指出，在攝氏35度的環境，穿防護衣並工作一小時，通常體感溫度將飆到64度。

上海復旦大學附屬華山醫院教授張文宏團隊16日在華山感染公眾號發文指出，一旦環境溫度破35度，防護服就不可能通過傳導、對流或輻射散熱。

若醫護人員穿包裹全身的大白汗水四溢，所有散熱途徑都被阻絕，如此體溫急速上升而導致中暑。

再者，被汗水浸透的大白防護作用也大打折扣，因此張宏文團隊建議，不同於在方艙或定點醫院病房救治患者，醫護在沒有空調環境執行篩檢，原則無需披掛防護衣，只要近距離接觸戴上N95口罩即可。

不僅如此，去年6月廣州因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒變異株Delta引發的疫情期間，廣州醫科大學調查烈日當空仍堅守防疫崗位的3658名醫護，當中80%大量出汗，55.2%呼吸困難，還有46.8%過度脫水。

此外，更有74%因防護衣上身而不耐酷暑導致面部腫脹，56.7%手浸漬糜爛，甚至竟造成49.3%視力障礙。

綜合紐約時報（The New York Times）與美國之音（VOA）的報導，中國式清零的政治與社會運動最終常演變為人禍，像是1958年春，只因毛澤東認定麻雀是不利於農作物的害鳥，一聲令下展開麻雀清零運動。

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於是全中國各地民眾紛紛敲打鍋碗、點鞭炮、揮旗幟嚇唬麻雀，數月內將近20億隻麻雀因累得飛不動相繼從天墜地摔死，反導致害蟲大量繁殖破壞農作，於是接下來的3年，釀成導致數千萬中國人餓死的大饑荒。

如今當局防疫堅持動態清零衍生諸多次生災難，官員對此卻置若罔聞，無奈的中國網友以成語「掩耳盜鈴 」比喻 「掩耳到零」自我解嘲。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110718