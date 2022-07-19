清零封城嚇怕了 中國菁英及財產上兆富人忙移民

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經歷嚴厲的封城後，中國含富人在內的菁英階層計劃移民海外。圖為上海浦西4月1日實施封控，民眾不得出戶，楊浦區街道上不見人流與車輛。（中新社）

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（中央社台北19日電）經歷嚴厲的封城後，中國含富人在內的菁英階層計劃「潤」出中國，移民海外。除外傳住在上海的台灣學者郎咸平有意移民香港外，估計今年約有1萬名財產總值達480億美元的中國富人打算移民。

郎咸平有意移民香港的消息，近日在中文網路流傳。內容是郎咸平的一名學者友人在微信朋友圈表示，指郎咸平日前來電邀他晚上「見面告別，因為他決定舉家遷移香港，永遠離開上海了」，並指雙方「促膝長談，知道作這個決定不容易」。

不過，有中國網友發現，郎咸平17日曾在新浪微博轉發他人的文章，而網路IP則顯示他仍在上海。

上海自4月初起執行封城後，郎咸平4月11日透過新浪微博公開證實，他98歲高齡且患有腎衰竭的母親，過去定期打針即可治療。但因封城防疫規定，到醫院就診需要核酸檢測報告，而母親被送往急診室檢測後卻一直等不到報告，在4小時後過世。而他更因為封城，沒能見上母親最後一面。

至於中國富人，彭博社報導，動態清零防疫政策使中國成為全球的「另類」。而上海因疫封城的亂象，更為人們留下心理陰影。因此，中國各地的富人正計劃「連人帶錢離開中國」。

報導引述投資移民諮詢機構Henley & Partners估計，今年約有1萬名財產總值達480億美元（新台幣約1.44兆元）的中國富人，打算離開中國。

上海移民顧問Sumi表示，因為防疫封控問題，許多人真的感覺別無選擇。有些客戶以前對移民問題猶豫不決，「現在終於下定了決心」。

綜合中國移民顧問和律師說法，上海封城期間移民諮詢量比2021年增加3倍至5倍。同時，據受訪的7名銀行主管表示，關於如何將資金轉移出中國的諮詢，在封城期間激增。

然而，中國移民律師表示，最近幾個月離開中國越來越難，除了護照處理時間增加，資料要求更加繁瑣。同時，以往有些海外機構可協助中國富人迴避資本出境管制，但現在這些機構「金盆洗手」，將大筆資金轉出中國變得更困難。

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報導提到，原本在上海開設2家高檔餐廳的胡先生，日前才以人民幣2000萬元（新台幣8900萬元）賣出他在餐廳的股份，且各找1名移民律師和財富管理師幫他離開上海。他說，儘管障礙重重，他還是想移民到加拿大。

今年46歲的胡先生表示，對賣掉餐廳股份「非常難過，但是該走的時候了」，「你能想像，在上海這個中國最發達城市，開始封城時我差點餓死嗎」？（編輯：邱國強/陳沛冰）1110719