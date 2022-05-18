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上週批清零挨轟 譚德塞再稱中國抗疫措施無法持久

2022/5/18 21:13（5/18 21:28 更新）
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世界衛生組織秘書長譚德塞17日表示，Omicron變異株傳染力很強，中國採取極端清零措施來抗疫無法持久。圖為4月10日掛牌的吉林市鞍順園小區。（中新社）
世界衛生組織秘書長譚德塞17日表示，Omicron變異株傳染力很強，中國採取極端清零措施來抗疫無法持久。圖為4月10日掛牌的吉林市鞍順園小區。（中新社）
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（中央社日內瓦17日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞17日表示，由於COVID-19的Omicron變異株傳染力很強，中國採取極端清零措施來抗疫無法持久，但各國要用什麼政策由它們自己決定。

美聯社報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在17日的媒體簡報會上，形容中國的清零策略「無法持久」。而他上週的類似評論已引來中國嚴詞批評。

譚德塞10日在記者會上說：「當我們談到COVID-19清零策略時，考量到現在病毒的習性以及我們所預期的未來，我們不認為這是可以持久進行的措施。」

這番說法引發中國反彈，官媒前環球時報總編胡錫進發文批世衛外，聯合國（UN）官方微博發布譚德塞的評論隨後也被刪。

譚德塞今天說：「我們更加瞭解病毒，而且擁有包括疫苗在內的更佳工具，這就是為何現在實際因應病毒之道，應該不同於疫情之初我們所做的。」

他還說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒跟2019年底武漢率先發現時相比，已明顯改變。當時中國曾藉封城大致擋下病毒擴散。

譚德塞表示，世衛已數度向中國官員提供意見，但「關於他們的政策選擇，由每個國家自己做抉擇」。

中國無情且時而混亂的清零作法，在上海導致民怨沸騰和食物短缺，有些居民已被封禁長達6週。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）也說，世衛看出中國近期疫情局勢艱難，並讚賞當局把病故人數壓得非常低，但試圖盡全力壓制感染人數的策略無法持久。

萊恩除認為應該繼續接種疫苗，同時強調「光靠壓制的策略來走出疫情，對任何國家來說都不是可持續之道」。

譚德塞另外也提到，世衛正試圖說服北韓和厄利垂亞，開始施打COVID-19疫苗。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110508

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