應對疫情 中國將規劃永久性方艙醫院

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（中央社台北16日電）中國國家衛健委主任馬曉偉在「求是」雜誌指出，要提前規劃準備永久性方艙醫院，省會和千萬級人口以上城市建立15分鐘核酸「採樣圈」，且每週定期檢測，重點人群加大檢測頻率。

最新一期「求是」雜誌刊出馬曉偉的文章。談及現階段應對Omicron病毒株疫情，馬曉偉指出，中國是以「抗原篩查加核酸診斷」監測模式，以及增強隔離收治能力，如隔離房源、方艙醫院等來對抗疫情。

他表示，「實踐證明，現有加強版防控措施能夠實現『動態清零』目標，對於絕大部分傳播鏈基本上都在一個潛伏期、甚至更短的時間內得到控制」。

由於Omicron病毒株傳染性強，無症狀感染者多，馬曉偉表示，「封控收治隔離更堅決」，以及早期防控能力要強化。省會和千萬級人口以上城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，每週定期檢測，重點人群加大檢測頻次。

他還說，要進一步提升核酸檢測能力，加強公共檢測實驗室等；收治隔離能力將再加強，提前規劃準備定點醫院和亞定點醫院、永久性方艙醫院、集中隔離點，確保一旦發生疫情迅速啟用。

這篇文章綜述了中國從疫情發生以來歷經了4個防疫階段。第一，疫情初期的「突發應急圍堵階段」，以湖北武漢抗疫為代表；第二，「常態化防控探索階段」，在2至3個潛伏期控制疫情，強調「外防輸入、內防反彈」。

第三，「全鏈條精準防控階段」，以應對Delta病毒株為主，南京祿口機場疫情為代表；第四為「全方位綜合防控階段」，即為面對現今Omicron病毒株。

此前，中國要求大城市建立步行15分鐘的核酸「採樣圈」；之後官方又表態，將進一步要求各省以地級市為單位，常規建設或改造一定數量的方艙醫院。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110516