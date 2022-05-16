更多編輯台推薦新聞：
第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣
國際

芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打三劑疫苗快篩陰免居隔

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打三劑疫苗快篩陰免居隔

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土6萬1697例 增29死、中重症148例
首頁 / 兩岸

應對疫情 中國將規劃永久性方艙醫院

2022/5/16 14:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）中國國家衛健委主任馬曉偉在「求是」雜誌指出，要提前規劃準備永久性方艙醫院，省會和千萬級人口以上城市建立15分鐘核酸「採樣圈」，且每週定期檢測，重點人群加大檢測頻率。

最新一期「求是」雜誌刊出馬曉偉的文章。談及現階段應對Omicron病毒株疫情，馬曉偉指出，中國是以「抗原篩查加核酸診斷」監測模式，以及增強隔離收治能力，如隔離房源、方艙醫院等來對抗疫情。

他表示，「實踐證明，現有加強版防控措施能夠實現『動態清零』目標，對於絕大部分傳播鏈基本上都在一個潛伏期、甚至更短的時間內得到控制」。

由於Omicron病毒株傳染性強，無症狀感染者多，馬曉偉表示，「封控收治隔離更堅決」，以及早期防控能力要強化。省會和千萬級人口以上城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，每週定期檢測，重點人群加大檢測頻次。

他還說，要進一步提升核酸檢測能力，加強公共檢測實驗室等；收治隔離能力將再加強，提前規劃準備定點醫院和亞定點醫院、永久性方艙醫院、集中隔離點，確保一旦發生疫情迅速啟用。

這篇文章綜述了中國從疫情發生以來歷經了4個防疫階段。第一，疫情初期的「突發應急圍堵階段」，以湖北武漢抗疫為代表；第二，「常態化防控探索階段」，在2至3個潛伏期控制疫情，強調「外防輸入、內防反彈」。

第三，「全鏈條精準防控階段」，以應對Delta病毒株為主，南京祿口機場疫情為代表；第四為「全方位綜合防控階段」，即為面對現今Omicron病毒株。

此前，中國要求大城市建立步行15分鐘的核酸「採樣圈」；之後官方又表態，將進一步要求各省以地級市為單位，常規建設或改造一定數量的方艙醫院。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110516

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族