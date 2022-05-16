上海宣布：6/1至中下旬全面恢復正常生產生活

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（中央社台北16日電）上海政府今天預告，將於6月1日至6月中下旬，全面恢復全市正常生產生活秩序。

據澎湃新聞報導，上海COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控記者會今天上午舉行，上海市副市長宗明作上述表示，並指下一步的防控工作分為「三個階段」。

第一階段時間從16日至21日，為鞏固清零攻堅「十大行動」成果階段。降新增、防反彈，減少封控區、管控區人數，防範區有序放開、流動、管控，全市保持低水準社會活動。

第二階段時間從22日至31日，為向常態化防控轉換階段。單日新增感染者數進一步減少，不斷縮小封控區和管控區範圍直至解封。

第三階段時間從6月1日至6月中下旬，全面恢復全市正常生產生活秩序階段。全面實施疫情防控常態化管理，全面恢復全市正常生產生活秩序。

宗明在會上表示，目前全市16個區已有15個區實現社會面清零，封控區總人數降至100萬人以內。15日單日新增染疫數首次降至千例以內，上海社會面已連續2天無新增陽性感染者報告。

在上海內部交通方面，他指出，從今天（16日）開始，巡遊計程車、私家車可在社會面清零的金山、奉賢等非中心城區和浦東新區相關鎮域範圍通行；22日起，地面公交和軌道交通有條件逐步恢復營運。網約車參照社會車輛通行管理要求。

對外交通方面，宗明說，今天開始，鐵路逐步增加上海虹橋站、上海站等的到發列車數量，逐步恢復正常運行。

另據第一財經報導，今天多家從上海出發的客運航班開始陸續恢復。比如，吉祥航空恢復一班從上海浦東前往福建龍岩的往返航班。這是上海全域靜態管理以來，吉祥航空恢復的首個上海始發國內定期客運航班。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110516