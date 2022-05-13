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中國斥巨資清零疫情仍反覆 新增病例又破2千

2022/5/13 11:44（5/13 11:58 更新）
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（中央社台北13日電）中國當局拚清零不惜大灑幣年耗1兆4500億人民幣狂篩檢，昨天通報新增病例（含確診與無症狀感染）降至2000以下，今天通報新增病例又破2千達2532例，凸顯斥巨資仍難以遏止疫情的反覆。

據中國國家衛生健康委員會官方數據，5月12日0至24時期間，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例331例；境外移入19例、本土確診病例312例。

新增本土確診仍以重災區上海227例最多，其次為首都北京市的42例。另新增死亡2例，均為本土病例，都在上海。

當天並通報新增2201例無症狀感染者，其中境外移入61例，本土2140例。本土無症狀感染者同樣以重災區上海市1869例最多，其次為四川省94例，北京市也有8例。

中國當局硬拚清零，下令各大城市建立步行15分鐘核酸檢測「採樣圈」，估計年耗1兆4500億人民幣（約新台幣6兆3520億元），相當於中國2021年GDP的1.5%。

這項被視為繼封城後又一超大規模的社會實驗成效如何有待觀察，不過初步來看仍是大灑幣卻難以阻遏疫情反覆。

即以上海為例，昨天通報新增本土1449例，11日通報新增1487例及達成社會面清零，如今通報卻反彈至2字頭的新增2096例，且隔離區外也出現4個新增本土病例，顯見社會面清零斷續，當地號稱的疫情趨緩有變數。

首都北京昨天通報45例新增病例，今天通報50例新增病例，如同北京市政府新聞發言人徐和建10日所言，當前北京疫情防控處於膠著狀態。

至於其他省市的疫情，包括河南、廣東、青海、四川、重慶、陝西、遼寧、江蘇、天津、河北、浙江、廣西、江西等省市，都分別通報新增本土確診與無症狀感染者病例。

中國衛健委另通報指出，截至12日24時，中國累計死亡5205例，累計報告確診數達22萬1289例；尚在醫學觀察的無症狀感染者7萬770例（境外移入447例）。

港澳方面，香港特別行政區累計確診33萬1468例（出院6萬972例，死亡9356例），澳門特別行政區累計確診82例（出院82例）。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110513

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