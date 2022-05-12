北京超市再現人潮 官方澄清封城靜默是謠言

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（中央社記者張淑伶北京12日電）今天網上有傳言稱北京將進入3天「靜默」，多家超市出現人潮，官方今天澄清所謂封城、靜默都是謠言。專家指出，當前社會面仍有零星新發病例，第一要務仍是有效阻斷疫情。

科技媒體「鞭牛士」報導，下午，網上有傳言稱北京將進入3天靜默，北京地區的生鮮電商平台如：每日優鮮、盒馬、叮咚買菜等都出現運力不足以及部分蔬菜肉類供應不足的情況。

而在線下超市，也看到湧入較平常更多的人潮，結帳隊伍排長龍。

影片來源：張淑伶

北京日報App報導，北京市12日下午舉行疫情防控新聞發布會，市政府新聞發言人徐和建表示，當前，北京市社會面仍有零星散發病例，與COVID-19疫情較量正處在膠著狀態。

他說，為及早發現病毒隱匿傳播風險，盡快實現社會面清零，13日開始，利用週末窗口期，連續3天在11個行政區和經濟開發區共12個區展開區域核酸篩查。

今天早上，北京已經停止順義區、房山區和海淀部分的公共交通，計程車除了上述地區，也不得向朝陽區南部派車。北京的防控區域不斷在擴大。

徐和建強調，組織區域核酸篩查，期間只是倡導市民朋友減少流動，「所謂『封城』『靜默』都是謠言，搶菜、屯購更沒必要」，整個城市運行保障都不會受影響，社會面保持正常。

發布會通報，自11日下午3時至12日下午3時，北京新增本土感染者36例。

北京這一波疫情從4月22日至5月12日下午3時，累計報告928例感染者，涉及15個區。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，當前，社會面仍有零星新發病例，北京疫情防控面臨較大挑戰，「有效阻斷疫情傳播」是當前第一要務，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針。（編輯：楊昇儒）1110512