上海疫情趨緩 部分「自主靜默」社區不能採購物資及收快遞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海12日電）近日上海疫情趨緩，然而在官方喊出大上海保衛戰後，有些社區「自主靜默」，不但不能團購、採購民生物資，連快遞都不能收。不只居民，連負責配送的快遞員都因此受到影響。

「你們小區（社區）靜默了嗎？靜默的話就不送了」，最近中央社記者在訂購民生物資或食材時，下單後偶爾接到商家或快遞員來電提出這樣的詢問，因為「靜默社區」不能收外送、快遞與團購，只能接收政府配送的物資。

然而從上週起的「靜默政策」並非由上而下的政策，是在官方喊出大上海保衛戰後，部分社區居委會「自主提級管控」的結果。

上海市委書記李強上週喊出「最後攻堅」與「深化推進社會面清零攻堅行動」後，上海多地的社區陸續以居委會名義貼出公告要求全民核酸檢測及進行「全域靜態管理」，原本可在有限範圍內出戶的民眾，又得配合「足不出戶」，且不得自行購買物資、收快遞。

由於這並非一致性的措施，因此造成即便在同一個行政區，有的社區「靜默」，有的社區「無須靜默」，不但使許多民眾採購民生物資再度遇到困難，也影響物流業者送貨的安排。

近日中央社記者訂購生活物資時，負責配送的快遞司機兩度來電確認記者居住的社區情形。在電話中他也抱怨，近日曾經送貨到靜默社區，但收件人並沒有如實告知，造成貨物無法簽收，公司的數據一度顯示貨物未送達，造成他很大的困擾。

一名跟中央社記者住在同一社區的台灣民眾受訪時表示，最近幾天她任職的企業以快遞的方式為員工寄送防疫物資包，然而有同事所住的社區「自主靜默」，不能收快遞，導致這些物資明明已經送抵社區門口卻又被社區居委打回票，只能眼睜睜的看著物資在自己眼前被載走。

在封控超過1個月後，上海COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續趨緩，近兩日單日新增病例數都在1000多例。根據上海市官方11日發布，奉賢、金山、崇明、青浦、松江、普陀、嘉定和徐匯等8個區和浦東部分街鎮「社會面基本清零」。

雖然上海疫情看似獲得控制，然而部分社區卻在這樣的情形下自主「提級管控」，對於住在當地的居民而言，物資取得再成問題，又是另一場重演的噩夢。（編輯：李雅雯）1110512