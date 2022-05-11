控疫情 專家：上海向密切接觸者「中藥漫灌」

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（中央社台北11日電）上海疫情持續，身兼天津中醫藥大學名譽校長的中國工程院院士張伯禮對陸媒表示，當地採取「中藥漫灌」策略，也就是向密切接觸者、次密切接觸者和醫務人員等有需要人群大範圍投放中藥。

他表示，透過中藥的積極干預，許多COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染者、尤其是有慢性病的老年人平穩過渡，病毒檢測轉陰後出院。

據中國環球電視網（CGTN）昨天的報導，張伯禮受訪時表示，本輪疫情的特點是變異株Omicron的毒性減少但傳染性更強，「而在上海造成規模大，來勢兇猛，那麼大的人群感染，這和上海是超大規模的城市、老齡化的城市有關係」。

他表示，因此當局目前對於有需要的人群投放中藥，這稱為「中藥漫灌」，包括密切接觸者、次密切接觸者以及醫護人員都給予中藥。

張伯禮並指出，由於上海是老齡化社會，這次60歲以上的人口在受感染者中占了近3成，特點是人數多，大部分人有慢性病，許多人未接種疫苗，因此容易轉為重症，病亡的多半是老年人口。

他說，這些人群中，有相當一部分也沒有症狀，「他們雖然沒有新冠肺炎的症狀，但他們也有例如睡眠和食慾不好的情況。在這情況下，中藥就積極干預，從整體上調節免疫功能，從而抵抗疾病，近80%的此類病人都可以平穩過渡」。

據官方數據，上海昨天新增228例本土確診及1259例無症狀感染，並再添7人病亡。

據香港有線電視新聞，不少網友質疑，張伯禮所說的「中藥漫灌」這類新字眼未提供任何具體落實方案，無助解決疫情，只是在玩文字遊戲。

也有網友認為，中醫之道「貴乎望聞問切」，若無因應個別病情施藥，無疑就是藥石亂投，很可能適得其反。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1110511