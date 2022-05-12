上海新增1449例 美容美髮等民生服務業逐步復工

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（中央社記者吳柏緯上海12日電）上海11日新增本土COVID-19確診病例144例和無症狀感染者1305例，合計1449例。連續兩日新增病例數維持在1000多例，顯示疫情趨緩，與民生相關的美容美髮業近日宣布有條件復工。

根據上海市衛健委通報，11日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例144例和無症狀感染者1305例，合計1449例。另有5例死亡案例。

隨著疫情趨緩，部分社區有條件解封，與民生相關的服務業也陸續開工。上海美髮美容行業協會近日發布「上海美髮美容服務業復工復市疫情防控指引」，在落實疫情防控管理、「線上預約、線下錯峰限流」的前提之下，防範區內的美髮、洗染企業可以向居民提供服務服務。

根據指引要求，業者復工後應加強員工管理，實施閉環管理，做好每日上午一次抗原檢測、下午一次核酸檢測。所有員工應接種疫苗，符合者還需接種加強劑。加強安全生產和集中住宿管理。

上海11日舉行疫情防控記者會，上海市衛健委副主任趙丹丹宣布，徐匯區達到社會面基本清零標準，全市已有8個區和浦東部分街鎮「社會面基本清零」。這8個區分別是奉賢、金山、崇明、青浦、松江、普陀、嘉定和徐匯。

根據上海1日公布的「社會面基本清零」標準，若連續3天單日新增數在區內總人口數占比小於10萬分之1，就可認為「社會面基本清零」；如果連續3天單日新增數為零，就實現了「社會面清零」。（編輯：李雅雯）1110512