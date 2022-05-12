更多編輯台推薦新聞：
韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀
國際

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀

防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡
生活

防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

疫情整理包》本土增5萬7188例 開放民眾進口自用快篩每人限100劑

疫情整理包》本土增5萬7188例 開放民眾進口自用快篩每人限100劑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報3/215

北京封控區域再增 12日起兩區公共交通停運

2022/5/12 10:18（5/12 10:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京12日電）為了防堵疫情擴散，中國北京市房山區、順義區今天起公共交通停運，海淀區也部分交通停駛並部分實行居家辦公。北京封控區域正不斷擴大。

據北京市衛健委12日通報，11日，北京市新增46例本土COVID-19病例，其中包括35例確診病例和11例無症狀感染者。

北京日報報導，12日起，北京有大幅交通調整。房山區、順義區暫停公車運營，另房山區暫停地鐵運營。順義區地鐵則是在前幾天就已經有部分地鐵展封閉出入口。

除非前往首都機場，計程車、網約車也暫停向朝陽區南部、房山、順義區域派單。

途經海淀區清河街道及周邊劃定重點區域的52條公交線路，今天起也採取過站不停或停駛等措施。

朝陽區的公車則是先前已經大範圍停駛、過站不停繞行等。

北京12日起也開始執行新規：進入黨政機關、企業與事業單位及其他社會單位、商務樓宇、商場、超市、賓館等公共場所，須查驗48小時內核酸檢測陰性證明。

根據公開資料，順義區常住人口約132萬，房山區常住人口約131萬。

北京每日新增感染數並無大幅變動，市政府新聞發言人徐和建數次表示，北京疫情仍處於膠著狀態，有關單位突發聚集性疫情，增加了疫情防控的不確定性。（編輯：唐佩君）1110512

延伸閱讀
中國下令建立15分鐘核酸採樣圈 恐耗去GDP1.5%上海新增1449例 美容美髮等民生服務業逐步復工
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀