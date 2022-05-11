中國下令建立15分鐘核酸採樣圈 恐耗去GDP1.5%

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中國9日下令大城市建立步行15分鐘核酸檢測「採樣圈」，據專業機構估算，恐年耗人民幣1.45兆元，相當於中國2021年GDP的1.5%。圖為上海黃浦區的臨時核酸檢測採樣點。（中新社提供）中央社 111年5月11日

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（中央社台北11日電）中國下令大城市建立步行15分鐘核酸檢測「採樣圈」，被視為繼封城後又一超大規模的社會實驗。據專業機構估算，常態化PCR檢測恐年耗人民幣1.45兆元，相當於中國2021年GDP的1.5%。

中國國務院聯防聯控機制9日召開電視電話會議，國務院副總理孫春蘭強調，要提升COVID-19疫情監測預警靈敏性，大城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，拓寬監測範圍和管道。

綜合中國媒體報導，常態化核酸檢測對許多人來說已成日常。截至目前，至少有北京、上海、深圳、杭州、大連、南昌、蘇州等17個城市，對進入公共場所要求核酸證明。這涉及約2億人，占中國總人口的14%。

中央下令後，多個城市競相投入建設，核酸檢測亭如雨後春筍般冒出來；許多地方祭出高薪搶招大量的核酸檢測員與採樣人員。相關核酸檢測概念股應聲大漲。

財經自媒體「智谷趨勢」微信公眾號10日發文形容，「每天核酸一次，續航48小時的時代，可能真的要來了！」這將會是一場涉及兆元財政資金，席捲中國各大城市的基建。

步行15分鐘的生活圈是一個什麼概念呢？大概就是半徑1公里，面積3平方公里的一個圈。放到上海市城區來說，會覆蓋6至10萬人。

目前，杭州提出要建1萬個採樣點，上海已佈局9000個，無錫投用了2634個，太原要2000個。相形之下，上海只有不到3000座公廁，北京在巔峰時期也只有2500多個報刊亭。

文章引述浙商證券估算，要實現15分鐘核酸採樣圈，全國要設置32萬個檢測點；因為常態化檢測，檢測量會激增到8300萬人份/天。形容「一場超大規模、極為複雜的社會實驗，又將在中國的核心經濟腹地上演。」

文章引述東吳證券研究所宏觀團隊公眾號「川閱全球宏觀」研究報告指出，如果未來中國所有的一線和二線城市（2021年人口為5.05億）都實施常態化核酸檢測，一年要耗費人民幣1.45兆元（約新台幣6.4兆元）。

按2021年中國經濟數據計算，這相當於GDP的1.5%，公共財政收入的8.7%。同一年，中國前500強公司總共納稅也才1.36兆元。

文章指出，對於深圳、上海、北京這些財政收入幾千億的城市來說，百億元的常態化核酸檢測支出，確實不算很多。但對於很多城市而言，要拿出這筆錢還是有難度。

以現在要求出入公共場所須持48小時核酸憑證的江西省南昌市來說，如果一個月免費提供做15次核酸，按常住人口644萬人估算，再加上需要配置1.79萬名採樣人員，一年要花費高達108.41億元，占南昌2021年財政收入的22.4%。

文章還提到，去年到現在，因為土地滯銷，地方財政有些吃緊。今年第一季，全國賣地收入跌破1.2兆元，年減達27.4%，已經創下1987年有記錄以來新低。

兩年前，中國抗疫的做法是增加財政赤字規模1兆元，同時發行1兆元抗疫特別國債。最近，又有不少機構開始呼籲，特別國債或許要重出江湖了。

粵開證券就在研究報告中指出，3月以來經濟下行壓力加大，疊加大規模留抵退稅政策、延續部分稅收優惠政策執行期限，財政收入增速將進一步下行，同時土地市場延續低迷，地方政府實際可支配財力受限。另一方面，抗疫和紓困支出規模加大，地方政府尤其是基層政府的收支平衡壓力較大。

報告指出，「非常時期，必有非常之舉」，建議發2兆元特別國債，維護經濟社會穩定。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110511