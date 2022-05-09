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疫情拖累及國外需求減 中國出口年增創2年新低

2022/5/9 17:23（5/9 17:37 更新）
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（中央社台北9日電）中國海關總署今天公布最新統計指出，今年4月中國出口年增率3.9%雖優於預期，但比3月的14.7%大幅衰退，並創下近2年新低；而4月的進口年增率則微降0.1%，勉強持平。

香港南華早報報導，中國4月出口成長年增大幅衰退，疫情拖累固然是原因之一，但關鍵還是在於國外需求銳減。

報導指出，凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家伊凡斯－瑞查德（Julian Evans-Pritchard）表示：「上月商品交易更趨緩，蔓延的疫情固然造成衝擊，但導致出口受阻的主因還是國外需求疲軟」。

報導說，中國4月出口總額達2736.2億美元（約新台幣8兆1582億元），4月進口總額達2225億美元，至於前4月個月的出口總額約1.09兆美元，進口總額約8814.2億美元，合計約1.98兆美元。

另據中國海關總署數據，今年4月台灣對中國出口總額約208億8060萬美元，台灣自中國進口總額69億2010萬美元。

至於今年1至4月，台灣對中國出口總額約829億5800萬美元，年增12.3%；台灣自中國進口總額272億5320萬美元，年增14.4%，台灣對中國的貿易順差約557億美元，估計兩岸貿易額成長12.8%。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110509

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