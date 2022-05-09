力阻關鍵礦物被中國壟斷 韓重啟廢棄30年鎢礦場

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（中央社韓國上東9日綜合外電報導）在一座沒落小鎮、廢棄礦坑的牆上，藍色的鎢礦閃爍著光芒。韓國想打破中國在關鍵礦物的壟斷霸業、在未來的原物料市場分得一杯羹，這裡的鎢礦或將扮演重要角色。

首爾東南方180公里的上東礦場近來起死回生，為的就是提煉這種稀有礦產。鎢在數位時代價值水漲船高，舉凡手機、晶片、電動車和飛彈等技術，都派得上用場。

Almonty Korea Tungsten礦業集團副主席李東燮（Lee Dong-seob, 譯音）說：「為什麼要在30年後重開這裡？因為這攸關自然資源主權。」

「資源已成了武器與戰略資產。」

路透社檢視各國政府與公司曾公布的計畫發現，全球過去4年間開設或重啟至少30個重要礦場或加工廠，除了上東，還包括澳洲開發鋰礦、美國開發稀土、英國開發鎢等。

這些計畫的規模說明世界各國在確保關鍵礦物（critical minerals）供應方面感受壓力。從電動汽車電池中的鋰、筆電使用的鎂，到風力渦輪機中的釹，關鍵礦物對綠色能源轉型至關重要。

國際能源總署（International Energy Agency）去年表示，截至2040年，對此類稀有礦物的總體需求預計將增長4倍，用於電動車和電池儲存的稀有礦物需求，則預計將成長30倍。

由於中國控制許多資源的開採、加工或提煉，許多國家將開採礦產視為國安問題。根據中國地質調查局2019年研究，中國是美國和歐洲最大的關鍵礦物供應國，在美國列為關鍵礦物的35種礦物中，其中13種以中國為最大供應國，包括研究發現對乾淨能源技術相當重要的稀土元素。

這份研究還指出，中國是歐洲聯盟（EU）21種關鍵礦物的最大來源，例如用於電池的銻。

能源諮詢公司伍德瑪肯西（Wood Mackenzie）負責金屬與採礦的高級副總裁凱特爾（Julian Kettle）表示：「在重要的原物料餐廳，中國正坐著吃甜點，其他國家則坐在計程車上，看著菜單。」

英國商品分析公司CRU Group表示，中國控制全球8成以上的鎢供應。這對於擁有三星電子等重要晶片廠的韓國而言，風險尤其大，因為韓國是世界上鎢礦人均消耗量最大的國家，而其95%鎢進口仰賴中國。

上東礦區繁榮時，居民曾多達3萬名，現在卻只剩1000人。這裡擁有世上數一數二的鎢礦蘊藏，明年開放後，供應量可占全球1成。Almonty Korea加拿大母公司Almonty Industries表示，打算將產量一半提供給韓國本土市場，讓他們在中國供應之外擁有替代選擇。

1916年日本殖民時期發現的上東鎢礦曾是韓國經濟支柱，1960年代占出口收入7成，當時主要用於金屬切削工具，但後來因中國礦產供應更低廉，礦區於1994年關閉。

Almonty Industries已和賓州的美國軍方供應商Global Tungsten & Powders簽下15年鎢礦銷售合約，並對上東礦區投資約1億美元，但這不代表這家礦業集團長期而言肯定能成功。這樣的公司或仍難與中國競爭，業界專家也擔心已開發國家不會兌現多元化關鍵礦物供應鏈的承諾。

過去兩年，美國、歐盟和日本紛紛開始啟動或更新國家關鍵礦物供應策略，制定廣泛計畫投資於更多元化的供應線，以減少對中國的依賴。

礦產供應鏈也成了外交任務的一大特色。

去年，加拿大和歐盟展開原物料戰略夥伴關係，以減少對中國的仰賴，韓國最近則和澳洲以及印尼簽署礦產供應鏈合作協議。

但這些開發計畫卻因環保問題面臨社區的抵制。

舉例來說，1月間，塞爾維亞迫於環保人士壓力，撤銷力拓（Rio Tinto）的鋰探勘許可；美國總統拜登政府則取消了安托法加斯塔集團（Antofagasta）在明尼蘇達州銅和鎳礦的兩個租約。

在韓國上東這裡，一些居民也質疑鎢礦能否改善生活。

75歲的金光吉（Kim Kwang-gil, 譯音）說：「鎮上很多人都不相信礦山能重返榮光。」

「礦坑不再像以前那樣需要那麼多人了，現在都是機器在做。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110509