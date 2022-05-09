物流受阻 上海半數受訪企業復工復產不足30%

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（中央社台北9日電）上海市官方將1854間企業列為兩批復工復產企業「白名單」中。但中國媒體調查發現，約49%上海受訪企業復工復產率不足30%，最大原因是疫情令公司物流受阻，供應鏈斷裂。

上海疫情趨緩，官方2日公布全市企業復工、復產程序，並預先設定2批可復工復產的企業「白名單」，全市共有1854家企業名列其中。

但上海證券報調查顯示，企業復工復產並非如官方公布般順利。

上海證券報9日報導，近日以長三角區域上市公司為主要調查對象的問卷調查，截至7日共收到667家回覆，長三角區域的上市公司占95.2%。其中上海142家、江蘇258家、浙江200家、安徽35家。

調查顯示，半數以上企業目前復工率低於90%，約30%企業復工率為60%至90%，仍有超過20%企業復工率低於60%。

上海企業受疫情影響最嚴重，約49%企業反映復工復產率不足30%，復工復產率在90%以上的公司約占11%，復工復產率在30%至60%之間的公司占16.9%，復工復產率在60%至90%之間的公司占23.94%。

調查顯示企業復工率不代表真正有效復工，有效復工復產目前還不太樂觀。

報導表示，復工復產率較低的主要原因是物流受阻，供應鏈斷裂。也有企業反映，人員流動仍受到較大限制，企業異地拓展業務受到掣肘。

一家半導體材料公司負責人說，工廠自3月下旬上海封控以來，從未徹底停產，工廠一直有不超過10人留守簡單監督流水線作業。公司被列入「白名單」後，區內官方的口徑非常模糊，未提供任何調配人員的申請資訊，只叫他們等下一步通知。

這名負責人說：「我們也非常疑惑自己算不算真實復工，10人留守作業說未復工顯然與官方口徑不符，但說復工又與實際不符，很難跟客戶交代」。

另一家通信設備供應商高管表示，他的公司是第一批「白名單」企業，但至今未獲得復工資格，公司在手的訂單越來越多，卻無法批量交付。

另一家半導體企業被列入第2批「白名單」，復工前相關部門要派人到現場審查是否完成抗疫物資儲備等，但預計要5月中旬才能完成審批手續，距離正式復工還有至少半個月時間。

這名負責人表示，「物流受阻導致上游原材料斷供，企業生產已難以為繼」。

有企業更反映，上海封城前公司對可能面臨的困難進行預估，按照2週封城準備備料，組織員工駐廠維持最低限度生產，為一旦解除封控能即時啟用生產。但因封城延長，駐廠生產基本已停工。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110509