中國限制民眾出國趨嚴 機場入境直接剪護照

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（中央社台北11日電）中國持續緊縮民眾出國，繼此前護照到期不予換發，近來更傳出機場邊防人員對回國民眾嚴厲盤問，甚至當場剪掉護照；同時，中國留學仲介業者透露，當局已停發中小學生的出國護照。

綜合自由亞洲電台報導及網路訊息，一名中國民眾表示，他的友人8日自曼谷搭乘中國南航班機飛返廣州。在機場邊檢站，同機所有中國籍旅客都被邊防人員詳細盤問，內容包括「出國做什麼」、「你在國外的工作做什麼」、「這次回家的原因」等，甚至還追問「是否還要再出去」。

當時，排在這名友人前面、自緬甸返國的中國公民，就被邊防人員盤問長達20分鐘。而輪到這名友人被盤問時，邊防人員差點就要剪掉他的護照。在友人趕緊表示「父親患病，不出國了」後，才保住護照。然而，同機卻有其他旅客的護照被當場剪掉。

一名經常出國的張小姐受訪時則透露，在此之前的這兩三年間，中國邊防人員就已經會當場剪掉出境民眾的護照了。特別自COVID-19疫情爆發以來，中國公民出境比以往更難，邊防「能不讓你走就不讓你走」。

張小姐指出，現在相關出境管制政策都是「無痕式執政」，沒有發書面文件。邊防人員對所有持中國護照出境者盤問得非常詳細，還要持照人提供很多資料，對出境人員的管制確實是緊縮了。

一名中國網友更抱怨，他持留學簽證去加拿大唸大學。出境時，邊防人員仍追問他去加拿大幹什麼？還問他就讀的學校有沒有「線下（實體）課程」？他在回答「我先讀語言（班），目前還是線上課」時，邊檢人員就當場剪掉他的護照，還說「沒有線下課，你出去幹什麼？」

另有中國網友表示，自己及其他人最近在辦妥手續出國時，即使持有外國綠卡，仍然被拒絕出境，所持的中國護照都被邊防人員當場剪掉。

除了成年民眾，中小學生出國留學也被中國官方限制。

根據報導，長期從事中國學生海外留學業務代理的廣州仲介業者黃女士指出，中國政府已經暫停公民出境就讀中小學，希望中小學生在國內接受教育。「現在國家已經說了，沒有必要的人不要出境。現在年齡太小的也不讓家長往外送」。

黃女士表示，先前有的小孩可到泰國、英國讀中學，現在官方開始限制，只能出國讀大學。「這和疫情有甚麼關係呢？他不希望那麼多中國人出去」，因為孩子在外面學習西方文化價值觀，回國後，政府肯定覺得不好管理。「學生見識多，想法就多，他（政府）不需要你有很多見識」。

她悲觀地預期，等到COVID-19疫情結束後，中國公民出境旅遊可能也會受到限制。

中國國家移民管理局發言人陳傑4月27日說，今年第一季中國公民出境1462.2萬人次，較上一季下降1.2%、並較去年同期減少5.9%。中國將繼續實施「從嚴從緊」的出入境政策，從嚴審發證件簽證，同時繼續倡導民眾「非必要、非緊急不出境」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110511