上海單日新增病例數略增 疫情防控仍有壓力

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（中央社記者吳柏緯上海13日電）上海12日通報新增COVID-19本土確診病例227例和無症狀感染者1869例，總計病例數字2096例較前兩天略有反彈，其中4例無症狀感染病例在隔離區外發現，顯示疫情防控仍面臨壓力。

根據上海衛健委通報12日，上海新增本土確診病例227例和無症狀感染者1869例，其中167例確診病例為既往無症狀感染者轉變而來，60例確診病例和1865例無症狀感染者在隔離管控中發現。

數據顯示，仍有4例無症狀感染者是在隔離區外發生，顯示疫情防控仍不能鬆懈。另通報新增死亡病例2例。

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據新民晚報報導，近日上海市郵政管理局發佈首批復工復產白名單企業，目前已有多家快遞物流企業陸續已復工。目前主要運力則以保障重點保供物資為先。

報導指出，復工後首先要清點因疫情而積壓的案件，接著快遞公司會根據所在區域社會面疫情情況與快遞員復工進度派送，並為已復工商家、機構提供攬收服務。部分快遞企業可以接收來自外地的個人件，但數量跟內容有條件限制，並非照單全收。（編輯：陳沛冰）1110513