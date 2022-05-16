上海單日新增染疫數降千例以下 分階段復商復市

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（中央社台北16日電）上海今天通報，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土染疫數降至千例以下。據通報，15日單日新增確診病例69例和無症狀感染者869例，共計938例。另新增4例死亡個案。

據上海衛健委官方微博「健康上海12320」消息，15日零時至24時，上海新增COVID-19本土確診病例69例和無症狀感染者869例。

其中42例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，27例確診病例和869例無症狀感染者在隔離管控中發現。

新增死亡病例4例，平均年齡86.5歲，最小年齡80歲，最大年齡93歲。4位患者均合併有嚴重的慢性基礎疾病，官方指出，死亡的直接原因為基礎疾病或腫瘤。

4月17日至5月15日，上海連續出現死亡病例，29天上海COVID-19患者合計死亡575例，根據財新網計算，病死率為0.0927%。

截至5月15日24時，尚在院治療的本土確診病例4086例，在院治療病例中重症、危重326例，其中重症261例，危重65例。

在疫情趨緩的同時，上海今天起展開分階段推進復商復市，包含購物中心、百貨商場、超市賣場、便利店、藥店等商業網點逐步有序恢復線下營業。

農貿市場逐步有序恢復；批發市場展開無接觸交易；餐飲服務實行線上、線下外賣；理髮、洗染服務實行錯峰限流。

另據財新網消息，一名浦東一街道工作人員稱，從今天開始，小區將陸續結束「靜默」狀態，20日開始，防範區提級管理將結束，居民可憑出入證限時外出。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110516