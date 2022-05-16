中國疫情封控衝擊4月經濟 消費大降失業上升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京16日電）中國疫情封控衝擊經濟，4月份多項重要指標出現負成長，反應內需的社會消費品零售總額年減11.1%，規模以上工業增加值增速年減2.9%，投資增速也下滑，失業率則上升。

中國國家統計局今天公布4月份國民經濟運行數據。發言人付凌暉在國務院新聞辦公室舉行的記者會上表示，受國際環境更趨複雜嚴峻和國內疫情衝擊的超預期影響，工業生產放緩、服務業生產下滑、市場銷售減少，經濟新的下行壓力加大。

4月份，反映工業生產的全國規模以上工業增加值年減2.9%，3月份則為5%，今年以來增速一直下降。1月至4月份，規模以上工業增加值年增4.0%。

以行業類別來看，4月份汽車製造業的增加值年減31.8%，受衝擊最大。以公司類別來看，外商及港澳台商投資企業年減16.1%，影響最大。

在服務業方面，4月份，全國服務業生產指數年降6.1%。1月至4月份，全國服務業生產指數年增0.3%。

在消費方面，4月份社會消費品零售總額人民幣2兆9483億元（約新台幣12兆9725億元），年減11.1%，其中，餐飲收入大降22.7%。1月至4月份社會消費品零售總額年減0.2%。

在投資方面，1月至4月固定資產投資年增6.8%，比1月至3月份的9.3%下滑了2.5個百分點。其中，房地產相關數據疲弱，全國商品房銷售額下降29.5%。1月至4月民間投資年增5.3%，也較1月至3月的8.4%下滑了3.1個百分點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在就業方面，4月份全國城鎮調查失業率為6.1%，比上月上升0.3個百分點。16至24歲、25至59歲人口調查失業率分別為18.2%及5.3%。財新網指出，青少年失業率創有歷史數據以來最高。

包括上海在內，中國多個城市4月份都曾實施封控，物流不暢、民眾消費和企業生產經營都受到影響。付凌暉說，總體來看，4月份疫情對經濟運行造成較大衝擊，但他強調這種影響是「短期的、外在的」，下階段要落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的總體要求，加大宏觀政策調節，穩住經濟。（編輯：陳沛冰）1110516