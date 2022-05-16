伍德克：中國清零令人生畏 超過六四及金融危機

（中央社台北16日電）曾聯合歐企領銜上書、要求北京調整動態清零政策的中國歐盟商會主席伍德克直指，強硬的防疫作法讓人們對中國威權體制感到恐懼，這種危機感甚至超過六四事件和1997年亞洲金融危機。

伍德克（Joerg Wuttke）並表示，清零政策不僅難以為繼，且對給中國經濟造成「不可逆轉的損害」，這種長期損害會「深入到中國經濟的纖維」。

美國之音（VOA）中文網今天刊出對伍德克的長篇專訪，提到上述內容。報導並形容1982年便來到中國、前後在中國生活33年的伍德克，是最了解中國的西方人士之一。

在專訪中，針對中國政府近來推出多項經濟提振措施，能否改善外企的信心，伍德克坦率回答「不會，絕對不會」，因為那只是因應正常經濟危機、需求不足或經濟衰退採用的工具箱。中國現在面臨的是「信心危機」，而信心危機靠降低利率和存款準備率是「行不通的，不需要這些」。

他指出，歐企並沒有撤離中國，「但我們正在考慮的是把新投資項目放在其他地方」，因此許多公司正把大型或一般項目擱置，這就已經產生了負面影響。同時，歐企的高管在世界其他地方尋找投資機會，而這些其他國家的政要都「飛到我們的總部，了解我們的公司，讓我們到他們那裡投資」，而這曾經是中國政府的強項。

伍德克指出，財新4月份服務業PMI指數僅有36.8，2005年有這項指數以來，只有2020年2月（疫情剛發生）比這更糟。而36.8的數字，意味著服務業處於「深度收縮」狀態。

他認為，服務業是高就業領域，服務業的高失業率也就意味很多人失去工作，也意味著消費減少、需求減少。這不僅僅是對經濟的短期影響，這造成的長期損害會深入到中國經濟的纖維。

伍德克強調，他完全理解中國政府為何不願意放寬防疫措施，但必須要有個緩衝方法，一切要從接種疫苗開始。然而，他看到的卻是人們「排起長長的隊去做核酸檢測，卻沒有看到排隊打疫苗的」。而每支疫苗的成本，都比每次核酸檢測要低。

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他並認為，中共總書記習近平必會在20大連任，政治局也將有新面孔，希望他們對事情的看法能略有不同，但沒有任何跡象表明情況會如此。從中共政治局（常委會）上週發出的強烈訊信息，以及中國對世衛秘書長譚德塞的批評讓他相信，病毒「零容忍」政策將持續到20大以後，且沒有看到任何會被取消的跡象。

伍德克在專訪最後說，他1982年第一次從德國海德堡坐火車到中國，斷斷續續住了33年，見證了1989年六四事件、1997年亞洲金融危機及2003年的SARS，「但我從來沒有目睹過目前這種危機，這種對體制的恐懼」，把中國最大和最好的城市封鎖的那種焦慮，是不可想像的。這是非常令人沮喪、令人失望。（編輯：邱國強/陳沛冰）1110516