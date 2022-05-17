國際航空協會警告 中國清零影響亞太航空復甦

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（中央社新加坡17日綜合外電報導）國際航空運輸協會（IATA）今天警告，中國的「清零」政策會影響亞太地區航空運輸完全恢復正常，並呼籲北京當局放寬嚴格限制。

全球第二大經濟體中國正試圖完全消滅COVID-19（2019冠狀病毒疾病），實施迅速封城與大規模篩檢政策，令國內與國際航空大受打擊，

法新社報導，國際航空運輸協會總裁華爾希（Willie Walsh）表示，亞洲航空業復甦腳步已經相對緩慢，警告北京政策會讓前景更加慘淡。

華爾希在新加坡舉行的「樟宜航空峰會」（Changi Aviation Summit）表示：「這對航空業來說是很嚴酷的2年，但我們現在看到復甦跡象。」

「不幸的是，亞太區域的復甦腳步會因為中國持續實施清零政策而被拖累。」

他表示，亞洲2021年國際航班數僅有2019年的7%，相較下全球的數據為25%。

他也表示，儘管今年初開始情況有所好轉，「但仍有很長一段路要走」。

中國堅持清零政策，使得北京和近幾個月來重開邊境、放寬限制與篩檢要求的多個亞洲政府政策分歧。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1110517