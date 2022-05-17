中國嚴苛清零重傷經濟 經濟成長5.5%目標難達成

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中國4月社會零售和工業生產數據呈現兩年多來最大跌幅，分析指這顯示中國經濟為清零防控措施付出高額代價。圖為5月上海警方在乍浦路橋上，攔檢外送員車輛。（中新社）

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（中央社台北17日電）中國4月社會零售和工業生產數據呈現兩年多來最大跌幅，分析指這顯示中國經濟為清零防控措施付出高額代價，官方設定的5.5%全年經濟成長目標，愈來愈遙不可及。

中國國家統計局16日發布數據顯示，4月社會零售品銷售總額較去年同期萎縮11.1%，反映消費活動受疫情衝擊緊縮，這是2020年4月以來最大跌幅。4月全國規模以上工業增加值年減2.9%。

新加坡聯合早報今天報導，中國對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採清零措施，正為此付出高額經濟代價，分析師認為，全年經濟成長率達5.5%目標是愈來愈遙不可及。

中國首席經濟學家論壇理事王軍接受聯合早報訪問時表示，實現5.5%左右目標「難度肯定非常大」，因為內、外部的衝擊都是去年底制定目標時未考慮到的變項。

王軍指出，政府必須設法穩住信心和扭轉預期。他說，現在除了部分收入、就業受影響的群體，大多數人也是有錢不願花、不敢花的狀態，對於未來很謹慎，官方必須設法打消顧慮，改變沒有信心的情況。

保銀投資首席經濟學家張智威認為，中國第2季經濟數據恐萎縮，全年經濟成長率5.5%目標愈來愈遙不可及。政府將在經濟壓力下推出新的刺激措施來穩定經濟成長，但是政策效力仍取決於北京如何調整對於疫情的零容忍政策。

路透社今天也在報導中表示，中國第1季經濟成長率4.8%，由於持續維持嚴苛清零政策，官方制定的全年經濟成長率5.5%的目標，恐難實現。

華寶信託（Hwabao Trust）駐上海經濟學家聶文（Nie Wen）接受路透社訪問時提到，上海因應疫情所採取的封控措施較預期來得長，對於經濟負面影響加大，若限制措施只在4月和5月，今年仍有可能實現5%左右經濟成長，但是Omicron病毒株傳染力甚強，對於未來難以樂觀。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110517