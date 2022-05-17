中國受困疫情 蘇州深圳等地4月財政收入大幅下滑

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（中央社記者吳柏緯上海17日電）受疫情所累，中國近期多項經濟數據表現不佳，各地方政府的財政收入也大幅縮水。據統計，今年4月超過30個城市都出現財政數字下滑情形，當中不乏蘇州、深圳等大城。

從去年下半年起，中國地方政府財政收入下滑的問題就陸續浮現。今年更因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情多點爆發，衝擊經濟活動，使得這個問題加劇。不只財政規模較小的城市，連許多工商業發達的大城也難以倖免。

根據第一財經報導，近期中國多個省市陸續發布今年前4個月的財政收支資料。截至16日，前4個月一般公共預算收入超過人民幣100億元（約新台幣440億元）的蘇州、深圳、吉林、溫州等15個省市，4月收入無一例外呈現成長趨緩。其中13個地方財政收入下滑，蘇州4月財政收入幾近腰斬，吉林省和溫州市的降幅更是超過70%。

至於其他20至30個收入規模相對較小的城市，多數4月財政收入也出現明顯下滑，其中稅收收入下滑幅度更大。

報導引述中國財政學會副秘書長馮俏彬分析，從目前已經公布的部分城市4月份財政收入資料看，確實不容樂觀。財政收入下滑跟受到疫情影響而經濟趨緩密切相關，此外，由於疫情影響經濟活動，因此許多地方都提出了退稅、減稅、降費等政策，導致收入受到影響。

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報導指出，為了加快替受疫情影響的企業紓困，今年4月，中國財稅部門發文要求加快實施1.5兆元增值稅留抵退稅，這是今年為企業紓困的關鍵一招。根據稅務總局資料，今年4月新的增值稅留抵退稅規模高達8015億元。

另一方面，今年上半年持續對製造業中小企業緩徵稅等也造成地方財政減收。據統計，今年3月全中國稅務部門共辦理製造業中小微企業緩繳稅費2567億元。（編輯：李雅雯）1110517