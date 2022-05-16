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疫情冷房市 中國4月房地產銷售創12年來最大跌幅

2022/5/16 14:42
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（中央社台北16日電）受到監管、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素影響，中國4月分房地產銷售額年減46.6%，創下2010年以來最大跌幅。

據路透社16日報導，中國4月分房地產銷售寫下12年來最大跌幅。房地產向來被視作引領經濟成長的火車頭，中國官方昨天釋出首購降房貸利率等利多措施，專家仍認為搶救房市效果有限。

中國國家統計局16日公布數據，1至4月房地產銷售額年減率29.5%；前3個月則下跌22.7%。路透社依公開數據計算，4月分房地產銷售額較去年同期下降46.6%，這是自2010年以來最大降幅，且較3月分跌幅26.17%再擴大。

房地產業在去年開始被官方強力監管重擊後，持續處於衰退狀態，這也讓潛在買房者擔心交屋風險而卻步於購屋。為搶救經濟下行壓力，中國有80多個城市從年初以來推出各式鬆綁措施促進房市。

然而除了監管壓力仍在外，疫情不確定性所帶來的大規模城市封控措施，使得房地產前景愈加黯淡無光。分析人士認為，中國官方15日釋出首購降房貸利率等措施，仍難振興低迷房市。

路透社引述野村首席中國經濟學家盧婷意見指出，由於還看不到全面重新開放跡象，小幅下調貸款利率對於潛在首次購房者幾乎沒有誘因，正面積極成效很有限，關鍵仍在於嚴苛防疫措施未見盡頭、失業率上升、收入減少、前景信心缺乏等因素，這都導致新房銷售下滑。

房地產開發商期待，市場在第2季可以觸底反彈，他們也同時下調投資者對全年房市銷售額的預期。

花旗研究報告指出，銷售復甦是流動性的關鍵，沒有流動性，官方推出政策效果也會被大打折扣。在永久性損失發生前，官方為了加速復甦推出實質政策有其必要性。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110516

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