美媒：經濟動盪不利20大 中國似緩推共同富裕

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過去一年，中國在科技、補教和演藝等行業推動的監管政策，被認為和中共總書記習近平追求的「共同富裕」目標有關。圖為習近平3月11日在北京出席中國全國人大會議閉幕式。（中新社提供）中央社 111年4月5日

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（中央社台北5日電）過去一年席捲中國的監管風暴，今年似稍見緩和。華爾街日報指，「共同富裕」造成的動盪經濟不利中共召開20大，且經濟果實重分配將影響既得利益群體，20大後如何續推仍有待觀察。

過去一年，中國在科技、補教和演藝等行業推動的監管政策，被認為和中共總書記習近平追求的「共同富裕」目標有關。中國固化的階級流動潛藏政治風險，習近平曾指，實現「共同富裕」關乎的是中共執政基礎。

但到了今年，北京當局對「共同富裕」的重視似乎有所下降。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導指出，去年中共19屆六中全會通過的第三個歷史決議中，「共同富裕」出現8次。到了今年3月，中國國務院政府工作報告中，「共同富裕」只出現一次。

中國財政部最新的預算報告中，也沒有明確提到北京對這項計畫的具體目標。且財政部近日也以不具條件為由，暫緩推動房地產稅擴大試點。

即便當局對科技業的整頓還在繼續，但中國的經濟政策重心已從「共同富裕」轉到「穩增長」上。

報導認為，習近平將在今秋舉辦的中共第20屆全國代表大會上，尋求第3個任期，值此之時，他需要中國經濟維持強勁表現，但「共同富裕」卻讓一些民營企業家感到恐慌，並拖累經濟成長。

一些經濟學者們表示，「共同富裕」若沒有更大刀闊斧、甚至潛藏陣痛的改革，是無法達成的。但這種改革似乎是習近平不願承受的。

報導指出的第一個問題，是要全面改革中國的稅收、社福體系。中國稅收體系的累進稅率較低，報導認為，這讓低收入的勞工承擔主要稅負。但當局在提升高收入群體稅率一事上一直面臨阻力，因這些人往往擁有更多的政治背景。

更根本的問題，是中國的稅收體系沒有籌足資金，以投入教育、醫療和其他社福體系。而這導致官方要向民營企業、富商們施壓捐贈。

第二個問題，則是監管政策對市場造成的劇烈影響。報導指，北京對房地產商的監管，導致房市下滑；對科技公司和補教業的「反壟斷」，則導致大規模裁員，和這些上市公司數十億美元市值的蒸發。

加州大學聖地牙哥校區（UCSD）的政治經濟學副教授史宗瀚（Victor Shih）也認為，「共同富裕」被中國民企認為是旨在控制、摧毀民間創業精神的政策，但這並非北京當局所想傳達的訊息。

也有學者認為，中國官方雖整頓獲利過高、風險過大的行業，但未以深層次改革來激勵創新，或增加中國中低階層的發展機會。

有分析認為，中共20大後可能重提「共同富裕」，但當局是否會採更激進措施來讓中國民眾分得經濟發展果實，仍是未知數。

報導引述牛津大學中國中心的經濟學者馬格納斯（George Magnus）表示，最簡單的方式，是將更多的收入和控制從政府方面轉移到私營部門，但這和習近平的初衷背道而馳。

德州農工大學的經濟學教授甘犁則主張，可對個人徵收遺產稅、資本利得稅，以將更多資源從富裕家庭中轉出，但這可能也會遭逢阻力。（編輯：沈朋達/呂佳蓉）1110405