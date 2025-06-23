美副總統：沒有跟伊朗交戰 打擊後大幅延後其核計畫

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國副總統范斯今天表示，美國對伊朗進行空襲已經大幅延後其核計畫，但他表示，美國沒有跟伊朗交戰。

法新社報導，范斯（J.D. Vance）告訴美國廣播公司（ABC）：「我不想在這裡談論敏感情報，但是我們了解到，我們昨晚在很大程度上讓伊朗核計畫倒退了不管是好幾年還是更久。」

「我們沒有跟伊朗交戰，我們是跟伊朗的核計畫交戰。我認為總統昨晚採取摧毀那個計畫的堅決行動。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天也堅稱，美國空襲伊朗核設施之舉讓世界更安全，駁斥這項行動恐將引爆更廣泛衝突的疑慮。

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盧比歐告訴福斯新聞頻道（Fox News Channel）：「我認為現在世界比24小時之前更安全、更穩定。」他並警告伊朗，若堅持進行「秘密」核計畫，可能面臨進一步報復。

他指責伊朗在遭到美國打擊之前試圖「耍弄」總統川普，進行「假談判」。（譯者：何宏儒/核稿：林沂鋒）1140623