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5月市況變化大 國銀億級富豪資產月減百億

2025/6/22 20:37
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（中央社記者蘇思云台北22日電）金管會統計顯示，截至5月底，13家國銀億元級以上高資產客戶管理資產規模（AUM）達新台幣1兆5630億元，罕見月減109億元。金管會說明，主要因高資產客戶調整資產配置組合，加上5月市場波動與新台幣升值影響，月變動因此轉為下降。

銀行與證券積極進攻億元級高資產客戶業務，金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，截至今年5月底，共13家銀行開辦財管2.0業務。

根據金管會統計，13家國銀高資產客戶數5月底為1萬4426人，月增381人，AUM合計為1兆5630億元，罕見呈月減109億元。

金管會銀行局副局長王允中指出，初步了解月減主要有2因素，一為高資產客戶調整變化資產配置組合，二是受到5月市場波動與新台幣升值影響。

王允中表示，盤點整體高資產客戶AUM資產配置組合，主要類別包含存款占46.8%、基金占15.8%、債券占13.1%、保險占11.1%與境外結構型商品占6.3%。

進一步觀察國銀高資產財管業績，一銀高資產客戶AUM為2463億元，持續穩坐冠軍寶座，高資產客戶數為2445人；中信銀高資產客戶AUM為2280億元，高資產客戶數2236人；第3則為合庫銀，AUM規模達2157億元，高資產客戶數為1671人。

證券業部分，金管會共核准8家證券商辦理高資產客戶業務。自2020年開辦業務以來，金管會證期局公告截至5月底止，累計高資產客戶數達1246人，累計交易金額約3161億元。

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金管會證期局副局長高晶萍表示，證券商以複委託、自營與財富管理等辦理財管2.0。其中，複委託累計交易金額達2730億元，占比86%，其次為自營累計交易金額293億元，占比10%，再來是財富管理累計為138億元，占比為4%。近一年複委託買賣海外債為160億元。

至於個別證券商表現，前3名分別為永豐金證券、國泰證券與兆豐證券，自開業累計到5月底的交易金額分別為1603億元、785億元與356億元，其餘5家證券商合計417億元。（編輯：林興盟）1140622

王允中
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