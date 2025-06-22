胡璉逝世48週年追思 孫女胡敏珍助老兵骨灰返鄉

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（中央社記者吳玟嶸金門22日電）今天是前金防部司令胡璉逝世48週年紀念日，胡璉孫女胡敏珍出席金門追思祭典，並助曾服役胡璉軍團的老兵骨灰返鄉；胡敏珍此次也邀請認同老兵尋根理念的統促黨總裁張安樂參與。

金門各界紀念胡璉將軍逝世48週年追思祭典，今天上午在金城鎮伯玉亭（胡璉字伯玉）公園舉行，由金門縣長陳福海、金防部指揮官黃先任主祭。

胡璉孫女、胡璉將軍和平公益促進會理事長胡敏珍也到場，並邀請中華統一促進黨總裁張安樂一同參與。

胡敏珍接受中央社記者採訪表示，自己從事兩岸老兵尋根活動多年，今天適逢胡璉將軍逝世紀念，除參與追思祭典外，也特別安排曾服役於胡璉將軍兵團的老兵陳太山骨灰返鄉活動，將陳太山骨灰交由其大陸親屬帶回家鄉。

胡敏珍說，張安樂與其父親是舊識，因認同兩岸老兵尋根理念，今天邀請張安樂到場見證老兵骨灰返鄉活動。

張安樂受訪表示，今天是受胡敏珍邀請參加，胡璉是民族英雄，過去不知道這個祭典活動，「以後每年都要來」。

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胡璉將軍和平公益促進會透過新聞稿表示，老兵陳太山曾服役於胡璉將軍兵團，民國17年生於福建惠安，111年於台灣辭世；陳太山早年從軍，隨部隊來台，兩岸開放探親後，陳太山多次返回惠安老家省親，104年最後一次返鄉時，親人盼他留在故里安享晚年，但他不願拖累家人獨自返回台灣，最終在岡山榮家辭世。

促進會表示，陳太山過世後，其親屬聯繫到胡璉將軍和平公益促進會，由促進會協助骨灰返鄉相關事宜；促進會表示，此次骨灰返鄉，不僅圓老兵落葉歸根遺願，也見證兩岸血脈相連親情與過去一代榮民歷史記憶。（編輯：黃名璽）1140622