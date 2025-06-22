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胡璉逝世48週年追思 孫女胡敏珍助老兵骨灰返鄉

2025/6/22 14:17（6/22 14:26 更新）
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金門各界紀念胡璉將軍逝世48週年追思祭典22日在金城鎮伯玉亭公園舉行，其孫女胡敏珍（前排右4）參與在金門追思祭典。此次活動胡敏珍也邀請認同老兵尋根理念的中華統一促進黨總裁張安樂（前排左3）見證。中央社記者吳玟嶸攝 114年6月22日
金門各界紀念胡璉將軍逝世48週年追思祭典22日在金城鎮伯玉亭公園舉行，其孫女胡敏珍（前排右4）參與在金門追思祭典。此次活動胡敏珍也邀請認同老兵尋根理念的中華統一促進黨總裁張安樂（前排左3）見證。中央社記者吳玟嶸攝 114年6月22日
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（中央社記者吳玟嶸金門22日電）今天是前金防部司令胡璉逝世48週年紀念日，胡璉孫女胡敏珍出席金門追思祭典，並助曾服役胡璉軍團的老兵骨灰返鄉；胡敏珍此次也邀請認同老兵尋根理念的統促黨總裁張安樂參與。

金門各界紀念胡璉將軍逝世48週年追思祭典，今天上午在金城鎮伯玉亭（胡璉字伯玉）公園舉行，由金門縣長陳福海、金防部指揮官黃先任主祭。

胡璉孫女、胡璉將軍和平公益促進會理事長胡敏珍也到場，並邀請中華統一促進黨總裁張安樂一同參與。

胡敏珍接受中央社記者採訪表示，自己從事兩岸老兵尋根活動多年，今天適逢胡璉將軍逝世紀念，除參與追思祭典外，也特別安排曾服役於胡璉將軍兵團的老兵陳太山骨灰返鄉活動，將陳太山骨灰交由其大陸親屬帶回家鄉。

胡敏珍說，張安樂與其父親是舊識，因認同兩岸老兵尋根理念，今天邀請張安樂到場見證老兵骨灰返鄉活動。

張安樂受訪表示，今天是受胡敏珍邀請參加，胡璉是民族英雄，過去不知道這個祭典活動，「以後每年都要來」。

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胡璉將軍和平公益促進會透過新聞稿表示，老兵陳太山曾服役於胡璉將軍兵團，民國17年生於福建惠安，111年於台灣辭世；陳太山早年從軍，隨部隊來台，兩岸開放探親後，陳太山多次返回惠安老家省親，104年最後一次返鄉時，親人盼他留在故里安享晚年，但他不願拖累家人獨自返回台灣，最終在岡山榮家辭世。

促進會表示，陳太山過世後，其親屬聯繫到胡璉將軍和平公益促進會，由促進會協助骨灰返鄉相關事宜；促進會表示，此次骨灰返鄉，不僅圓老兵落葉歸根遺願，也見證兩岸血脈相連親情與過去一代榮民歷史記憶。（編輯：黃名璽）1140622

#金城鎮
#張安樂
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