駕駛稱施工引導闖紅燈遭罰 宜蘭警方：舉發無誤

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（中央社記者王朝鈺宜蘭22日電）民眾日前開車行經宜蘭市一處路口時遭科技執法取締闖紅燈，駕駛指當時對向道路施工，有人引導往前行駛。警方今天表示，工程人員並未引導車輛紅燈前行，舉發交通違規並無違誤。

民眾日前在臉書Facebook社團「宜蘭知識+」發文並上傳罰單照片，指6月11日下午4時1分，開車經過宜蘭市中山路五段與環市東路三段路口時被舉發闖紅燈，開罰新台幣2700元，當時對向車道施工，有人員引導前行卻被拍照取締，收到罰單令她傻眼。

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有網友留言回應，他也收到罰單，一樣位置且同一時間，他已提出申訴，也有網友批評警方擾民，太誇張了，另有民眾建議可向監理站申訴，調閱當時路況情形。

宜蘭縣政府警察局宜蘭分局今天表示，經再次檢閱當天錄影畫面，現場工程人員並未引導車輛紅燈前行，車輛行經號誌運作路口應遵照指示停等紅燈不得闖越，警方審核舉發交通違規並無違誤，呼籲駕駛應遵照道路標誌、標線、號誌指示，並服從警察或依法令執行指揮交通任務人員的指揮，以維護交通安全。（編輯：方沛清）1140622