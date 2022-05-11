中國穩定經濟 多個熱點城市放寬房地產政策

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（中央社記者吳柏緯上海11日電）中國面臨經濟成長壓力，官方逐步改變房地產監管政策，不只二三線城市，多個曾因房市過熱被監管部門約談的重點城市也逐步放寬限購、限售、限貸「三限政策」。

據第一財經報導，今年4月下旬以來，已有超過10個重點二、三線城市相繼調整了三限政策，其中銀川、徐州、金華、惠州、東莞、南通、西安等7個城市更因為房市過熱，在去年遭住建部約談、督導，顯示政策鬆綁的暖風已從普通城市吹往熱點城市。

報導引述中國房地產資料研究院院長陳晟表示，這意味著調控政策鬆綁從非熱點城市擴展至熱點城市。他分析，自從去年住建部約談後，這些被列入重點監管名單中的城市相繼發布了穩地價、穩房價、穩預期等一系列政策，樓市炒作、二手房漲幅過大等現象被有效遏制。

他說，現階段由於房價受調控收緊、疫情反覆等影響，部分熱點城市更出現明顯遇冷的情形，因此面對市場環境的改變，政策優化的工具正逐步在熱點使用，不過覆蓋區域和群體仍有限。

報導分析，長三角、長江中游和珠三角的眾多城市在4月頻頻發布房地產新政策，然而進入5月，這些政策在熱點城市、熱點區域尚未顯現效果，房地產銷售繼續下探。

報導引述西南證券報告，受區域疫情和防控政策影響，今年「五一」期間，50個重點監測城市累計成交面積年減80%，二三四線城市跌幅均在60%以上。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉在報導中提及，由於熱點城市或區域的房地產交易量占全國的65%以上，是房地產市場的基本盤，因此熱點城市樓市政策優化是「穩樓市」勢在必行的趨勢。

另一方面，三限中的「限貸政策」是整體房市政策能否成功的關鍵，隨著「穩樓市」聲浪未歇，預計5月將會有更多二線城市提出「放寬限貸」的政策。（編輯：唐佩君）1110511