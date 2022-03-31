中國鬆綁政策穩房市 開發商取得融資仍困難

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）因應經濟成長趨緩壓力，中國官方首要穩房市，多地推出刺激房市作為。外媒報導，政府承諾扶持房地產業，房地產開發商卻直言，融資取得困難，很多地方政府未能放寬貸款審核條件。

中國經濟面臨「需求收縮、供應衝擊、預期轉弱」等三重壓力，為穩定房地產市場，官方頻頻釋出鬆綁訊息。

中國銀保監會去年12月宣布，指導銀行保險機構做好對房地產和建築業的金融服務，根據各地不同情況，重點滿足首套房、改善性住房按揭需求；合理發放房地產開發貸款、併購貸款，加大保障性租賃住房支持力度。

2022年開春以來，多地推出房市鬆綁作為，政策多從需求端出發，包括：鬆綁限購限貸、降低首付比率、下調房貸利率、放寬公積金貸款、購房補貼等層面。但在銀行融資放貸部分，中國開發商哀號，地方政府從嚴審查，獲得核貸仍很困難。

據路透社31日報導，有5家排名中國前50強房地產開發商的高層透露，他們無法從銀行獲得新貸款，只能靠銷售收入來投入新項目建設，而銷售收入一直在減少。

一家房地產開發商首席財務長說，中央機關和地方政府在放鬆措施上缺乏一致性，削弱了行業快速復甦的希望。每個城市都有不同的政策，不同的部門都搞不清楚他們能執行多少，而且效率很低。

一家國有銀行高層則說，總部指導方針是加快抵押貸款的審批，但對於民營房地產開發商保持謹慎態度。開發商未能履行支付義務的負面新聞不斷，「目前為止，我們只關注國有開發商」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

財聯社29日報導，房地產行業仍未走出深度調整期，融資主體和金融機構對房地產行業的信心尚未全面修復，房地產開發商融資仍受限，金融機構對房地產開發商的風險偏好偏謹慎。

報導引述中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜表示，房地產開發商的資金來源，分別為融資性資金、經營性資金。在房地產鏈中，銷售增加就能使房企可支配預售資金增加，資金回流將更加順暢，經營性資金現金流可獲改善。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110331