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杭州亞運1/25

防疫考量 中國延期或停辦杭州亞運共6場大型賽事

2022/5/15 19:47（5/15 20:21 更新）
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動態清零防疫下，中國延期或停辦杭州亞運共6場大型賽事。圖為杭州亞運主場館杭州奧體中心外觀。（圖取自杭州亞運官方網頁hangzhou2022.cn）
動態清零防疫下，中國延期或停辦杭州亞運共6場大型賽事。圖為杭州亞運主場館杭州奧體中心外觀。（圖取自杭州亞運官方網頁hangzhou2022.cn）
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（中央社台北15日電）在動態清零防疫下，中國今明兩年主辦的大型體育賽事相繼延期或放棄。這些賽事包括延期的杭州亞運、成都世大運、桌球世錦賽，以及放棄主辦的東亞盃足球賽、汕頭亞青運及亞足賽共6大項。

2021年的官方宣傳中，經常提到今年2022年是中國大型國際賽事密集舉辦年。首先就由2、3月舉行且位階最高的北京冬奧及冬季帕運開場。緊接著有原訂4月在成都舉行的世界桌球團體錦標賽，以及原訂6月也在成都舉行、先前已延期1年的世界大學運動會。

除上述全球性賽事外，原訂9月在杭州舉行的亞洲運動會，則是最受中國官方及民間矚目的亞洲大型運動賽事。其他還包括：原訂7月舉行的東亞盃足球錦標賽、12月在廣東汕頭舉行的亞洲青年運動會，以及2023年6至7月舉行的亞洲盃足球賽。

但在中國嚴格執行COVID-19疫情動態清零政策下，上述6場大型賽事各有3場因疫被延期及取消。早在2月下旬，主辨方就宣布將桌球世錦賽延到今年9月30日至10月9日舉行。當時中方盤算，桌球世錦賽延到杭州亞運後再舉行，有助中國選手奪牌。

但在4月19日，東亞盃足球錦標賽主辦方宣布，中國放棄舉辦本屆賽事，改由下屆主辦國日本提前承辦，當時曾引起中國足球迷一片嘆息，但整體引起的關注並不算太高。

直到5月6日，杭州亞運、成都世大運、汕頭亞青運主辦方同一天宣布，杭州亞運、成都世大運都將延期舉行，汕頭亞青運則在中方因疫情無法如期主辦下直接取消，才引起各界關注。而這也使得時間相近及地點相同的成都桌球世錦賽是否可能再度延期，受到注意。

杭州亞運、成都世大運、汕頭亞青運同時宣布延後或取消舉行，不但出乎各界意外，且震撼中國體壇。緊接著，亞洲足聯5月14日宣布中國足協放棄主辦亞洲盃足球賽。中方則回應，放棄主辦是因為在疫情下，難以承諾主辦方「完全開放模式舉行比賽」的要求。

上述大型賽事接連被延期及停辦，連日來引起中國民眾議論。不少中國民眾認為，2020年東京奧運延期舉行，是因為疫情初起因應不及，但2021年仍能成功補辦，且北京冬奧更能如期舉行。如今病毒毒性大減，國外各種運動賽事在疫情下逐漸恢復正常，中國舉辦的賽事反而全面延後甚至放棄，令人費解。（編輯：邱國強）1110515

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