上海為疫情清零拚命消毒 居民嘔吐不適官方道歉

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（中央社記者張淑伶北京15日電）上海為加速疫情清零，繼惡名昭彰的「入戶消殺」後，又有區域投放大量含氯消毒片，導致多人出現喉嚨痛、嘔吐等症狀。北蔡鎮政府昨夜通報致歉，承認消毒殺菌的措施不夠科學。

陸媒第一財經報導，有居民14日在社群媒體上反應，上海北蔡鎮南新六村亂撒消毒片，居民社區內到處都是撒落的消毒片，多人已出現喉嚨痛、刺眼睛、嘔吐等不適症狀。

當地居委會從9日發放消毒片，要求居民每天在自家下水道投放消毒片，居民指出，20多年的老水管已經出現漏水問題。

報導引述傳染病主任醫師說，這種「消毒泡騰片」以三氯異氰尿酸為主要有效成分的消毒片，有效含氯量為45%～55%，一般會產生致癌物質且不使用在居家消毒，居家消毒應使用刺激性和腐蝕性都很小的二氧化氯。

澎湃新聞報導，北蔡鎮防疫辦14日深夜通報向居民致歉，表示因為南新六村是這次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重的小區之一，雖然感染人數已大幅下降，但仍時有新增病例，所以近期持續加大環境消毒。

通報說，本來想利用雨水稀釋路面和下水道的消毒片，但雨量不大導致消毒片殘留、氣味擴散，這說明消殺工作還不夠科學，還有不少應該整改的地方。

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與此同時，網友反應強烈的「入戶消殺」以及「一人陽性、全樓轉運」仍在持續。在上海、江蘇睢寧、遼寧丹東都傳出有消毒人員強制進入民宅噴灑消毒液，導致居民衣物、書籍損壞，冰箱腐物生蛆等，民眾私產無從保障，這種消毒的必要性和相關的法律問題引發爭議。

健康時報10日報導，根據中國「新冠肺炎疫源地消毒技術指南」，只有病例或無症狀感染者居住和活動的場所要進行終末消毒；除非這些陽性感染者拒絕消毒處理才要「強制消毒」。但也有許多學者、媒體人呼籲，即使有必要消毒，在與住戶溝通及相關流程上應該要更為細膩。（編輯：呂佳蓉）1110515