退役再等等 武術好手孫家閎想拚2026名古屋亞運

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣武術好手孫家閎原先去年杭州亞運後就要告別國際賽舞台，後來卻發現自己仍嚮往賽場感覺，選擇繼續奮戰；他今天透露，10月將參加世界盃，後續目標鎖定2年後名古屋亞運。

2024武動全能體育嘉年華將於9月7日在台北教育大學登場，中華民國體育運動總會會長葉政彥今天與武術好手孫家閎、籃球小將黃宙騏、田徑新秀林子婕一同出席記者會，邀請民眾共襄盛舉。

孫家閎去年成都世大運在男子太極拳、太極劍項目合計進帳1金1銀，後來征戰杭州亞運因失誤、無緣男子太極拳太極劍全能獎牌，他受訪時表示，一定會有遺憾，畢竟若沒失誤，有機會拿到銀牌。

原先杭州亞運將成為孫家閎在國際賽告別作，但讓他感到神奇的是，退役消息傳出後，最先哀怨的反而是對手與教練，他說：「他們覺得我怎麼能在年紀、技術處於巔峰狀態時候退休。」

在歷經一段時間沉澱心情後，孫家閎發現自己還是很嚮往賽場上感覺，且想要向外界展現新作品，在家人支持下，決定再給自己一次機會。

孫家閎透露，10月將前往日本參加世界盃，而他接下來也將目標瞄準2026年名古屋亞運，他強調，「中間還會有很多難關，我能做的就是盡可能將狀態持續往上調整、突破自己。」

孫家閎目前與妻子育有1子，他透露，目前兒子已4歲、喜歡音樂，不會勉強兒子學習武術；他還主動分享喜訊，10月將迎接女兒誕生。（編輯：陳仁華）1130814