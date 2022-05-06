杭州亞運延期衝擊經濟 曾估可帶動1.83兆投資

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（中央社記者吳柏緯上海6日電）杭州亞運宣布延期，恐衝擊杭州當地經濟。杭州官方曾評估，亞運可帶動人民幣4141億元（約新台幣1.83兆元）投資，為地方財政挹注千億元。隨著亞運延期，這些數字都打上問號。

中國COVID-19疫情多點爆發，加上鄰近杭州的上海淪為疫情重災區，亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia）今天正式宣布，原定於今年9月10日至25日在杭州舉行的第19屆亞洲運動會將延期，具體日期擇期公佈。

杭州亞運延期不但打亂了運動選手的訓練規劃，也對杭州經濟造成衝擊。

根據杭州網、香港01報導，浙江省統計局曾經對亞運籌辦階段的投資效益、財政收入與就業人口的數據進行估算，推估杭州亞運可為杭州帶來4141億元的投資金額，約占去年同期GDP的7.6%。

除了投資金額外，模型分析顯示，杭州亞運可為杭州地方財政收入挹注約1033億元，占同期的8.2%；創造約67萬個就業機會，占同期就業人數的2.4%。

以2010年的廣州亞運為例，報導引述中國社科院的統計數字指出，廣州亞運會的相關投資為廣州額外增加社會生產總值7120億元。強調大型體育賽事對固定資產投資的影響最為直接和顯著，對經濟發展有十分明顯的影響，同時也可以帶來更多的就業機會。

然而這些「數字上的盼望」都隨著杭州亞運延期，「時間未定、前景未明」而暫時打上了問號。

為了舉辦杭州亞運會，杭州共新建12個場館、改造場館33個，建造亞運村1個、亞運分村4個，另有8個臨時場館。官方預計將有超過一萬名外國選手到杭州參賽，有助提升杭州在國際上的知名度。（編輯：楊昇儒）1110506