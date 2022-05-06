杭州亞運順延 體育署：可讓國手更替有彈性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北6日電）體育署副署長洪志昌今天指出，杭州亞運各項目國手原訂5月底陸續出爐，如今亞運確定順延，體育署接下來將與各單項協會討論，也可能讓已出爐國手名單保持更替彈性。

杭州亞運籌備會今天在亞洲奧林匹克理事會（OCA）線上會議宣布，2022杭州亞運將延到明年舉行，OCA財務委員會主席、同時也身兼OCA執委的陳國儀證實這項消息，也透露目前延後舉辦的日期還未底定。

2022杭州亞運原訂今年9月10日至9月25日，在中國杭州舉辦，共計舉辦40個項目，洪志昌表示，目前亞運報名程序還未完全底定，僅確定台灣將至少參加超過30個項目，而目前大約有10幾個運動種類的亞運國手名單已經出爐。

2020東京奧運也曾碰上延後一年舉辦，洪志昌舉例，當時射箭代表隊為保持隊內競爭力，因此有意在名單上進行調整，對此他也表達尊重。接下來或許會有部分協會希望代表隊成員能更有彈性，這部分就得等與協會開會後才會定案。

至於目前在土耳其移地訓練的台灣射箭代表隊，總教練林政賢得知亞運將延後到明年舉辦，也表示訓練計畫將重新調整，「本來我們的目標都是9月讓選手狀態達到顛峰，現在計畫都要重來」。

林政賢解釋，亞運無論是反曲弓還是複合弓，都可讓4名選手一起下場，取成績較佳3人參加團體賽，與奧運只能上場3人不太一樣，因此他認為名單不需重新調整，接下來就是繼續專心備戰。

此外，原訂於12月20日起舉辦的第3屆亞洲青年運動會，因為已經延期過一次，決定取消，下一屆亞青運將是2025年在烏茲別克塔什甘舉行。

至於6月即將登場的成都世界大學運動會，也傳出有可能延後的消息。對此，大專體總則低調表示，目前並未接獲正式通知，但可確定的是今天國際大學運動總會（FISU）將召開會議，若有進一步消息會對外宣布。（編輯：戴光育）1110506