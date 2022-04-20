圍棋女神黑嘉嘉重返亞運舞台 瞄準獎牌拚紀錄

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圍棋繼2010年廣州亞運後，2022年杭州亞運再度被列入競技項目之一，圍棋女神黑嘉嘉（左）在亞運圍棋代表隊總教練周俊勳（右）的邀請下，加入代表隊，期待和大家一起拿牌、創造新紀錄。（傳動數位整合行銷有限公司提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年4月20日

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）圍棋女神黑嘉嘉2010年廣州亞運曾為台灣奪得女團銅牌，今年在亞運圍棋代表隊總教練周俊勳的邀請下，加入亞運圍棋代表隊，黑嘉嘉表示，期待和大家一起拿牌、創造新紀錄。

圍棋繼2010年廣州亞運後，今年杭州亞運再度被列入競技項目之一，而亞運圍棋台灣代表隊也正積極備戰，訓練課表不僅有隊員間的對弈，也有人工智慧（AI）的對局測試，每天隊員7至8小時的訓練，一週安排1次體能課程。

圍棋女神黑嘉嘉在亞運圍棋代表隊總教練周俊勳的邀請下，也確定加入代表隊行列，成為了唯二在亞運圍棋比賽項目中，出賽超過1次以上的職業棋士。

黑嘉嘉透過新聞稿表示，「亞運賽對我來說意義非凡，很榮幸時隔12年可以再次參賽，我會盡全力、也期待和大家一起拿牌、創造新紀錄。」

周俊勳指出，今年杭州亞運，圍棋項目也是奪牌重點，他認為代表隊隊員精銳盡出，都是一時之選，包含許皓鋐、王元均、林君諺、賴均輔、陳詩淵、旅日棋士許家元、盧鈺樺、楊子萱、白昕卉，「前陣子也以外卡邀請的方式，詢問黑嘉嘉的意願，很高興她願意在忙碌的工作安排外，再次回到亞運圍棋隊的陣容中」。

距離杭州亞運還有4個多月，周俊勳分享接下來訓練計畫，將加重對中日韓選手的模擬演練，期待能突破上次的參賽成績。

前一次圍棋被列入亞運比賽項目已是2010年的廣州亞運，當時台灣最佳成績是圍棋女子團體奪得銅牌；由「紅面棋王」周俊勳搭配黑嘉嘉的圍棋混合雙人組合，則以第4名作收。（編輯：張雅淨）1110420